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Саммит Россия — Африка оживил отношения, заявил МИД Того - РИА Новости, 19.07.2024
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08:12 19.07.2024 (обновлено: 09:39 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/afrika-1960623386.html
Саммит Россия — Африка оживил отношения, заявил МИД Того
Саммит Россия — Африка оживил отношения, заявил МИД Того - РИА Новости, 19.07.2024
Саммит Россия — Африка оживил отношения, заявил МИД Того
Саммит Россия-Африка в 2023 году в Санкт-Петербурге оживил двусторонние отношения, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Того Робер Дюссе. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T08:12
2024-07-19T09:39
россия
африка
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АККРА, 19 июл - РИА Новости. Саммит Россия-Африка в 2023 году в Санкт-Петербурге оживил двусторонние отношения, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Того Робер Дюссе. "Саммит Россия-Африка в 2023 году в Санкт-Петербурге оживил отношения между Россией и Африкой. Реализация решений саммита продолжается, наблюдается прогресс в таких областях, как торговля, сотрудничество в области безопасности и образовательные обмены", - отметил министр. По его словам, несколько африканских стран, в том числе Того, работают над упрощением внешнеторговых правил с Россией.
https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html
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Россия, Африка
Саммит Россия — Африка оживил отношения, заявил МИД Того

Дюссе: саммит Россия — Африка в Петербурге оживил двусторонние отношения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Того Робер Дюссе на совместной пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Того Робер Дюссе на совместной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Того Робер Дюссе на совместной пресс-конференции
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АККРА, 19 июл - РИА Новости. Саммит Россия-Африка в 2023 году в Санкт-Петербурге оживил двусторонние отношения, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Того Робер Дюссе.
«
"Саммит Россия-Африка в 2023 году в Санкт-Петербурге оживил отношения между Россией и Африкой. Реализация решений саммита продолжается, наблюдается прогресс в таких областях, как торговля, сотрудничество в области безопасности и образовательные обмены", - отметил министр.
По его словам, несколько африканских стран, в том числе Того, работают над упрощением внешнеторговых правил с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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