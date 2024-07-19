https://ria.ru/20240719/afrika-1960623386.html

Саммит Россия — Африка оживил отношения, заявил МИД Того

Саммит Россия — Африка оживил отношения, заявил МИД Того - РИА Новости, 19.07.2024

Саммит Россия — Африка оживил отношения, заявил МИД Того

Саммит Россия-Африка в 2023 году в Санкт-Петербурге оживил двусторонние отношения, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Того Робер Дюссе. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T08:12

2024-07-19T08:12

2024-07-19T09:39

россия

африка

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АККРА, 19 июл - РИА Новости. Саммит Россия-Африка в 2023 году в Санкт-Петербурге оживил двусторонние отношения, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Того Робер Дюссе. "Саммит Россия-Африка в 2023 году в Санкт-Петербурге оживил отношения между Россией и Африкой. Реализация решений саммита продолжается, наблюдается прогресс в таких областях, как торговля, сотрудничество в области безопасности и образовательные обмены", - отметил министр. По его словам, несколько африканских стран, в том числе Того, работают над упрощением внешнеторговых правил с Россией.

https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html

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россия, африка