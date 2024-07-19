https://ria.ru/20240719/afp-1960801029.html

AFP: протестующие в Бангладеш прорвались в тюрьму и освободили заключенных

AFP: протестующие в Бангладеш прорвались в тюрьму и освободили заключенных - РИА Новости, 19.07.2024

AFP: протестующие в Бангладеш прорвались в тюрьму и освободили заключенных

Протестующие в Бангладеш взяли штурмом тюрьму в районе Нарсингди и освободили из нее сотни заключенных на фоне охвативших страну массовых протестов против... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:40

2024-07-19T17:40

2024-07-19T17:40

в мире

бангладеш

дакка (город)

шейх хасина

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Протестующие в Бангладеш взяли штурмом тюрьму в районе Нарсингди и освободили из нее сотни заключенных на фоне охвативших страну массовых протестов против системы квот на государственные должности, передает AFP со ссылкой на полицию страны. "Протестующие студенты взяли штурмом тюрьму в центральном районе Бангладеш Нарсингди, освободили ее заключенных, а затем подожгли ее", - говорится в сообщении агентства.Подчеркивается, что точное число освобожденных из тюрьмы неизвестно, но оно исчисляется сотнями. При этом объявленный запрет на митинги, шествия и собрания в столице Бангладеш Дакке не предотвратил столкновения с полицией, говорится в публикации. Протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились на этой неделе после того, как в понедельник в кампусе университета Дакки вспыхнуло насилие между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. После гибели во вторник в Бангладеш шести человек правительство потребовать закрытия университетов по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии. Согласно последним данным агентства Франс Пресс, число погибших в беспорядках в Бангладеш достигло 64 человек. Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они утверждают, что система является дискриминационной и приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейхи Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавила движение за независимость, и хотят заменить эту систему. Правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение и восстановил квоты после того, как родственники ветеранов 1971 года подали петиции, что спровоцировало новые демонстрации. Затем Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда и, как ожидается, вынесет решение 7 августа. Правительство также обжаловало решение Высокого суда.

https://ria.ru/20240719/velikobritaniya-1960610239.html

https://ria.ru/20240718/najrobi-1960417904.html

https://ria.ru/20240420/bangladesh-1941200841.html

бангладеш

дакка (город)

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в мире, бангладеш, дакка (город), шейх хасина