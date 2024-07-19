https://ria.ru/20240719/aes-1960676098.html

"Росэнергоатом" опроверг сообщения об аварии на Ростовской АЭС

"Росэнергоатом" опроверг сообщения об аварии на Ростовской АЭС - РИА Новости, 19.07.2024

"Росэнергоатом" опроверг сообщения об аварии на Ростовской АЭС

Ростовская АЭС работает штатно, радиационный фон в норме, сообщения в интернете об аварии на станции - это фейк, заявил концерн "Росэнергоатом" в своем... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:04

2024-07-19T12:04

2024-07-19T12:12

росэнергоатом

ростовская аэс

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755519280_0:622:2535:2048_1920x0_80_0_0_842f0b750456411d3466d4aeff4345f6.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ростовская АЭС работает штатно, радиационный фон в норме, сообщения в интернете об аварии на станции - это фейк, заявил концерн "Росэнергоатом" в своем Telegram-канале."В сети распространяется фейк о радиационной аварии на Ростовской АЭС",- говорится в сообщении."Блоки работают штатно, радиационный фон на уровне природного", - подчеркивает "Росэнергоатом".

https://ria.ru/20240719/rosenergoatom-1960662295.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

росэнергоатом, ростовская аэс, россия