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"Росэнергоатом" опроверг сообщения об аварии на Ростовской АЭС
"Росэнергоатом" опроверг сообщения об аварии на Ростовской АЭС - РИА Новости, 19.07.2024
"Росэнергоатом" опроверг сообщения об аварии на Ростовской АЭС
Ростовская АЭС работает штатно, радиационный фон в норме, сообщения в интернете об аварии на станции - это фейк, заявил концерн "Росэнергоатом" в своем... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:04
2024-07-19T12:04
2024-07-19T12:12
росэнергоатом
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ростовская АЭС работает штатно, радиационный фон в норме, сообщения в интернете об аварии на станции - это фейк, заявил концерн "Росэнергоатом" в своем Telegram-канале."В сети распространяется фейк о радиационной аварии на Ростовской АЭС",- говорится в сообщении."Блоки работают штатно, радиационный фон на уровне природного", - подчеркивает "Росэнергоатом".
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росэнергоатом, ростовская аэс, россия
Росэнергоатом, Ростовская АЭС, Россия
"Росэнергоатом" опроверг сообщения об аварии на Ростовской АЭС
"Росэнергоатом" назвал фейком сообщения об аварии на Ростовской АЭС