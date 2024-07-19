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Аэропорт "Шоуду" в Пекине работает в штатном режиме - РИА Новости, 19.07.2024
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14:56 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/aeroport-1960736719.html
Аэропорт "Шоуду" в Пекине работает в штатном режиме
Аэропорт "Шоуду" в Пекине работает в штатном режиме - РИА Новости, 19.07.2024
Аэропорт "Шоуду" в Пекине работает в штатном режиме
Пекинский аэропорт "Шоуду" в пятницу работает в обычном режиме на фоне глобального компьютерного сбоя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:56
2024-07-19T14:56
в мире
технологии
китай
air china
china southern airlines
hainan airlines
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Пекинский аэропорт "Шоуду" в пятницу работает в обычном режиме на фоне глобального компьютерного сбоя, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 19.30 (14.30 мск) аэропорт работает в штатном режиме, массовых отмен и задержек рейсов и больших очередей у стоек регистрации не наблюдается. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что по состоянию на 16.00 (11.00 мск) рейсы на вылет и прилет в пекинских аэропортах "Шоуду" и "Дасин" осуществляются в обычном режиме. Телеканал CGTN со ссылкой на китайские авиакомпании сообщал, что глобальный сбой не затронул работу крупных китайских авиакомпаний, таких как Air China, China Southern Airlines и Hainan Airlines. Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
https://ria.ru/20240719/microsoft-1960717382.html
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в мире, технологии, китай, air china, china southern airlines, hainan airlines, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Технологии, Китай, Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Аэропорт "Шоуду" в Пекине работает в штатном режиме

Аэропорт Пекина "Шоуду" работает в обычном режиме на фоне компьютерного сбоя

© AP Photo / Andy WongПассажиры в аэропорту Пекин Шоуду
Пассажиры в аэропорту Пекин Шоуду - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Andy Wong
Пассажиры в аэропорту Пекин Шоуду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Пекинский аэропорт "Шоуду" в пятницу работает в обычном режиме на фоне глобального компьютерного сбоя, передает корреспондент РИА Новости.
По состоянию на 19.30 (14.30 мск) аэропорт работает в штатном режиме, массовых отмен и задержек рейсов и больших очередей у стоек регистрации не наблюдается.
Офис компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Microsoft устранила основную причину глобального сбоя
Вчера, 13:54
Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что по состоянию на 16.00 (11.00 мск) рейсы на вылет и прилет в пекинских аэропортах "Шоуду" и "Дасин" осуществляются в обычном режиме.
Телеканал CGTN со ссылкой на китайские авиакомпании сообщал, что глобальный сбой не затронул работу крупных китайских авиакомпаний, таких как Air China, China Southern Airlines и Hainan Airlines.
Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
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В миреТехнологииКитайAir ChinaChina Southern AirlinesHainan AirlinesГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
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