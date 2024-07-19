https://ria.ru/20240719/aeroport-1960736719.html

Аэропорт "Шоуду" в Пекине работает в штатном режиме

Аэропорт "Шоуду" в Пекине работает в штатном режиме - РИА Новости, 19.07.2024

Аэропорт "Шоуду" в Пекине работает в штатном режиме

Пекинский аэропорт "Шоуду" в пятницу работает в обычном режиме на фоне глобального компьютерного сбоя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:56

2024-07-19T14:56

2024-07-19T14:56

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глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Пекинский аэропорт "Шоуду" в пятницу работает в обычном режиме на фоне глобального компьютерного сбоя, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 19.30 (14.30 мск) аэропорт работает в штатном режиме, массовых отмен и задержек рейсов и больших очередей у стоек регистрации не наблюдается. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что по состоянию на 16.00 (11.00 мск) рейсы на вылет и прилет в пекинских аэропортах "Шоуду" и "Дасин" осуществляются в обычном режиме. Телеканал CGTN со ссылкой на китайские авиакомпании сообщал, что глобальный сбой не затронул работу крупных китайских авиакомпаний, таких как Air China, China Southern Airlines и Hainan Airlines. Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.

https://ria.ru/20240719/microsoft-1960717382.html

https://ria.ru/20240719/gosduma-1960713961.html

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в мире, технологии, китай, air china, china southern airlines, hainan airlines, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний