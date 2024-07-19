https://ria.ru/20240719/aeroport-1960664556.html

Лондонский аэропорт Гатвик предупредил пассажиров о задержках из-за сбоя

Лондонский аэропорт Гатвик предупредил пассажиров о задержках из-за сбоя - РИА Новости, 19.07.2024

Лондонский аэропорт Гатвик предупредил пассажиров о задержках из-за сбоя

Аэропорт Лондона Гатвик предупредил пассажиров о возможных задержках из-за сбоя в системе Microsoft. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:37

2024-07-19T11:37

2024-07-19T11:37

технологии

австралия

лондон

microsoft corporation

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

в мире

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Аэропорт Лондона Гатвик предупредил пассажиров о возможных задержках из-за сбоя в системе Microsoft. "На нашу работу влияют глобальные проблемы Microsoft, поэтому пассажиры могут столкнуться с некоторыми задержками при регистрации и прохождении контроля. Пассажирам по-прежнему следует прибывать к своему обычному времени регистрации. Мы приносим извинения за причиненные неудобства и работаем над решением этой проблемы", - сказано в сообщении аэропорта в соцсети X. Ранее в Австралии произошел глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Техническая проблема, как сообщается, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. В Австралии она привела к сбоям в работе ноутбуков Microsoft - многие ноутбуки произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране.

австралия

лондон

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технологии, австралия, лондон, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, в мире