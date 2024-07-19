https://ria.ru/20240719/aeroport-1960664556.html
Лондонский аэропорт Гатвик предупредил пассажиров о задержках из-за сбоя
Лондонский аэропорт Гатвик предупредил пассажиров о задержках из-за сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
Лондонский аэропорт Гатвик предупредил пассажиров о задержках из-за сбоя
Аэропорт Лондона Гатвик предупредил пассажиров о возможных задержках из-за сбоя в системе Microsoft. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:37
2024-07-19T11:37
2024-07-19T11:37
технологии
австралия
лондон
microsoft corporation
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154846/19/1548461956_76:0:2748:1503_1920x0_80_0_0_3857792b8e5ca1020170077fc988b95e.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Аэропорт Лондона Гатвик предупредил пассажиров о возможных задержках из-за сбоя в системе Microsoft. "На нашу работу влияют глобальные проблемы Microsoft, поэтому пассажиры могут столкнуться с некоторыми задержками при регистрации и прохождении контроля. Пассажирам по-прежнему следует прибывать к своему обычному времени регистрации. Мы приносим извинения за причиненные неудобства и работаем над решением этой проблемы", - сказано в сообщении аэропорта в соцсети X. Ранее в Австралии произошел глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Техническая проблема, как сообщается, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. В Австралии она привела к сбоям в работе ноутбуков Microsoft - многие ноутбуки произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране.
австралия
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154846/19/1548461956_410:0:2414:1503_1920x0_80_0_0_f63b7fa0b8d159712c4c17b69f4d1141.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, австралия, лондон, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, в мире
Технологии, Австралия, Лондон, Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, В мире
Лондонский аэропорт Гатвик предупредил пассажиров о задержках из-за сбоя
Аэропорт Гатвик предупредил о возможных задержках из-за сбоя в системе Microsoft
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Аэропорт Лондона Гатвик предупредил пассажиров о возможных задержках из-за сбоя в системе Microsoft.
"На нашу работу влияют глобальные проблемы Microsoft, поэтому пассажиры могут столкнуться с некоторыми задержками при регистрации и прохождении контроля. Пассажирам по-прежнему следует прибывать к своему обычному времени регистрации. Мы приносим извинения за причиненные неудобства и работаем над решением этой проблемы", - сказано в сообщении аэропорта в соцсети X.
Ранее в Австралии произошел глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Техническая проблема, как сообщается, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. В Австралии она привела к сбоям в работе ноутбуков Microsoft - многие ноутбуки произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране.