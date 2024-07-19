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Лондонский аэропорт Гатвик предупредил пассажиров о задержках из-за сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
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11:37 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/aeroport-1960664556.html
Лондонский аэропорт Гатвик предупредил пассажиров о задержках из-за сбоя
Лондонский аэропорт Гатвик предупредил пассажиров о задержках из-за сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
Лондонский аэропорт Гатвик предупредил пассажиров о задержках из-за сбоя
Аэропорт Лондона Гатвик предупредил пассажиров о возможных задержках из-за сбоя в системе Microsoft. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:37
2024-07-19T11:37
технологии
австралия
лондон
microsoft corporation
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
в мире
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Аэропорт Лондона Гатвик предупредил пассажиров о возможных задержках из-за сбоя в системе Microsoft. "На нашу работу влияют глобальные проблемы Microsoft, поэтому пассажиры могут столкнуться с некоторыми задержками при регистрации и прохождении контроля. Пассажирам по-прежнему следует прибывать к своему обычному времени регистрации. Мы приносим извинения за причиненные неудобства и работаем над решением этой проблемы", - сказано в сообщении аэропорта в соцсети X. Ранее в Австралии произошел глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Техническая проблема, как сообщается, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. В Австралии она привела к сбоям в работе ноутбуков Microsoft - многие ноутбуки произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране.
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технологии, австралия, лондон, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, в мире
Технологии, Австралия, Лондон, Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, В мире
Лондонский аэропорт Гатвик предупредил пассажиров о задержках из-за сбоя

Аэропорт Гатвик предупредил о возможных задержках из-за сбоя в системе Microsoft

© AP Photo / Kirsty WigglesworthСамолет совершает посадку в лондонском аэропорту Гатвик
Самолет совершает посадку в лондонском аэропорту Гатвик - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Самолет совершает посадку в лондонском аэропорту Гатвик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Аэропорт Лондона Гатвик предупредил пассажиров о возможных задержках из-за сбоя в системе Microsoft.
"На нашу работу влияют глобальные проблемы Microsoft, поэтому пассажиры могут столкнуться с некоторыми задержками при регистрации и прохождении контроля. Пассажирам по-прежнему следует прибывать к своему обычному времени регистрации. Мы приносим извинения за причиненные неудобства и работаем над решением этой проблемы", - сказано в сообщении аэропорта в соцсети X.
Ранее в Австралии произошел глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Техническая проблема, как сообщается, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. В Австралии она привела к сбоям в работе ноутбуков Microsoft - многие ноутбуки произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране.
© Ookla, LLCГрафики сбоев в Великобритании на сайте downdetector.com
Графики сбоев в Великобритании на сайте downdetector.com - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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Графики сбоев в Великобритании на сайте downdetector.com
 
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