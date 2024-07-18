Рейтинг@Mail.ru
Соискатели подали 803 заявки на участие в стипендиальной программе "Эн+" - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Волгоградский алюминиевый завод - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Новый курс
 
17:44 18.07.2024 (обновлено: 17:54 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/zayavki-1960542540.html
Соискатели подали 803 заявки на участие в стипендиальной программе "Эн+"
Соискатели подали 803 заявки на участие в стипендиальной программе "Эн+" - РИА Новости, 18.07.2024
Соискатели подали 803 заявки на участие в стипендиальной программе "Эн+"
Российский энерго-металлургический холдинг "Эн+" завершил прием заявок на участие в стипендиальной программе, разработанной совместно с компанией "Русал"; общей РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:44
2024-07-18T17:54
россия
русал
свердловская область
красноярский край
эн+ (en+ group)
новый курс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960531854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1a4aa26758affb230a944e55044bfc90.jpg
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Российский энерго-металлургический холдинг "Эн+" завершил прием заявок на участие в стипендиальной программе, разработанной совместно с компанией "Русал"; общей сложности заявки подали 803 студента из девяти регионов России, сообщает пресс-служба холдинга.Лидером по числу собранных заявок стало направление "Металлургия" - 277, второе место по популярности заняла "Медицина" - 268. По специальностям "Энергетика" и "Педагогика" соискатели подали 185 и 73 заявления соответственно.При этом наибольшее число заявок было подано из Красноярского края, Иркутской и Свердловской областей. Также были получены заявления от студентов из Волгоградской, Нижегородской, Кемеровской, Ивановской, Ленинградской областей и республики Хакасия, говорится в сообщении.По словам заместителя генерального директора по персоналу "Эн+" Натальи Альбрехт, несмотря на серьезные требования к соискателям по учебе и общественной деятельности, число заявок по сравнению с прошлым годом выросло больше чем на 10%."По результатам экспертизы будет отобрано 177 победителей, их имена станут известны в сентябре. На протяжении следующего учебного года ребята будут получать стипендию в размере от 10 до 25 тысяч рублей в месяц в вузах и от 5 до 15 тысяч рублей в ссузах в зависимости от курса. &lt;…&gt; Укрепление кадрового потенциала в регионах – одна из наших важнейших задач", – отметила Альбрехт, слова которой привели в пресс-службе.На следующем этапе экспертная комиссия изучит заявки претендентов с учетом их академической успеваемости и участия в научно-исследовательской работе (включая публикации в научных журналах и победы в студенческих олимпиадах), а также достижений студентов в творческой и волонтерской деятельности, конкурсах профессионального мастерства.Первый набор стипендиатов состоялся в 2021 году. Сегодня проект охватывает 57 учебных заведений в 20 городах России – ведущие университеты страны, профильные энергетические, металлургические, медицинские, педагогические вузы и учреждения среднего профессионального образования.За время проведения программы 15% участников уже стали сотрудниками компании, еще половина студентов планирует трудоустройство после окончания обучения, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240606/premiya-1951027929.html
https://ria.ru/20240607/sotrudnichestvo-1950977623.html
россия
свердловская область
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960531854_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_350b7d3a9ba0fd99594baff87144d073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, русал, свердловская область, красноярский край, эн+ (en+ group)
Россия, Русал, Свердловская область, Красноярский край, Эн+ (En+ Group), Новый курс

Соискатели подали 803 заявки на участие в стипендиальной программе "Эн+"

© iStock.com / Andrei OrlovСтудентка медицинского вуза
Студентка медицинского вуза - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© iStock.com / Andrei Orlov
Студентка медицинского вуза
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Российский энерго-металлургический холдинг "Эн+" завершил прием заявок на участие в стипендиальной программе, разработанной совместно с компанией "Русал"; общей сложности заявки подали 803 студента из девяти регионов России, сообщает пресс-служба холдинга.
Лидером по числу собранных заявок стало направление "Металлургия" - 277, второе место по популярности заняла "Медицина" - 268. По специальностям "Энергетика" и "Педагогика" соискатели подали 185 и 73 заявления соответственно.
Холдинг Эн+ получил премию За вклад в достижение национальных целей - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Холдинг Эн+ получил премию "За вклад в достижение национальных целей"
6 июня, 15:38
При этом наибольшее число заявок было подано из Красноярского края, Иркутской и Свердловской областей. Также были получены заявления от студентов из Волгоградской, Нижегородской, Кемеровской, Ивановской, Ленинградской областей и республики Хакасия, говорится в сообщении.
По словам заместителя генерального директора по персоналу "Эн+" Натальи Альбрехт, несмотря на серьезные требования к соискателям по учебе и общественной деятельности, число заявок по сравнению с прошлым годом выросло больше чем на 10%.
"По результатам экспертизы будет отобрано 177 победителей, их имена станут известны в сентябре. На протяжении следующего учебного года ребята будут получать стипендию в размере от 10 до 25 тысяч рублей в месяц в вузах и от 5 до 15 тысяч рублей в ссузах в зависимости от курса. <…> Укрепление кадрового потенциала в регионах – одна из наших важнейших задач", – отметила Альбрехт, слова которой привели в пресс-службе.
На следующем этапе экспертная комиссия изучит заявки претендентов с учетом их академической успеваемости и участия в научно-исследовательской работе (включая публикации в научных журналах и победы в студенческих олимпиадах), а также достижений студентов в творческой и волонтерской деятельности, конкурсах профессионального мастерства.
Первый набор стипендиатов состоялся в 2021 году. Сегодня проект охватывает 57 учебных заведений в 20 городах России – ведущие университеты страны, профильные энергетические, металлургические, медицинские, педагогические вузы и учреждения среднего профессионального образования.
За время проведения программы 15% участников уже стали сотрудниками компании, еще половина студентов планирует трудоустройство после окончания обучения, добавили в пресс-службе.
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Эн+, РУСАЛ, Сбер договорились о сотрудничестве в сфере устойчивого развития
7 июня, 12:30
 
Новый курсРоссияРусалСвердловская областьКрасноярский крайЭн+ (En+ Group)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала