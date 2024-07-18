https://ria.ru/20240718/zayavki-1960542540.html

Соискатели подали 803 заявки на участие в стипендиальной программе "Эн+"

Соискатели подали 803 заявки на участие в стипендиальной программе "Эн+" - РИА Новости, 18.07.2024

Соискатели подали 803 заявки на участие в стипендиальной программе "Эн+"

Российский энерго-металлургический холдинг "Эн+" завершил прием заявок на участие в стипендиальной программе, разработанной совместно с компанией "Русал"; общей РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:44

2024-07-18T17:44

2024-07-18T17:54

россия

русал

свердловская область

красноярский край

эн+ (en+ group)

новый курс

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Российский энерго-металлургический холдинг "Эн+" завершил прием заявок на участие в стипендиальной программе, разработанной совместно с компанией "Русал"; общей сложности заявки подали 803 студента из девяти регионов России, сообщает пресс-служба холдинга.Лидером по числу собранных заявок стало направление "Металлургия" - 277, второе место по популярности заняла "Медицина" - 268. По специальностям "Энергетика" и "Педагогика" соискатели подали 185 и 73 заявления соответственно.При этом наибольшее число заявок было подано из Красноярского края, Иркутской и Свердловской областей. Также были получены заявления от студентов из Волгоградской, Нижегородской, Кемеровской, Ивановской, Ленинградской областей и республики Хакасия, говорится в сообщении.По словам заместителя генерального директора по персоналу "Эн+" Натальи Альбрехт, несмотря на серьезные требования к соискателям по учебе и общественной деятельности, число заявок по сравнению с прошлым годом выросло больше чем на 10%."По результатам экспертизы будет отобрано 177 победителей, их имена станут известны в сентябре. На протяжении следующего учебного года ребята будут получать стипендию в размере от 10 до 25 тысяч рублей в месяц в вузах и от 5 до 15 тысяч рублей в ссузах в зависимости от курса. <…> Укрепление кадрового потенциала в регионах – одна из наших важнейших задач", – отметила Альбрехт, слова которой привели в пресс-службе.На следующем этапе экспертная комиссия изучит заявки претендентов с учетом их академической успеваемости и участия в научно-исследовательской работе (включая публикации в научных журналах и победы в студенческих олимпиадах), а также достижений студентов в творческой и волонтерской деятельности, конкурсах профессионального мастерства.Первый набор стипендиатов состоялся в 2021 году. Сегодня проект охватывает 57 учебных заведений в 20 городах России – ведущие университеты страны, профильные энергетические, металлургические, медицинские, педагогические вузы и учреждения среднего профессионального образования.За время проведения программы 15% участников уже стали сотрудниками компании, еще половина студентов планирует трудоустройство после окончания обучения, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240606/premiya-1951027929.html

https://ria.ru/20240607/sotrudnichestvo-1950977623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, русал, свердловская область, красноярский край, эн+ (en+ group)