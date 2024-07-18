https://ria.ru/20240718/zayavki-1960542540.html
Соискатели подали 803 заявки на участие в стипендиальной программе "Эн+"
Соискатели подали 803 заявки на участие в стипендиальной программе "Эн+" - РИА Новости, 18.07.2024
Соискатели подали 803 заявки на участие в стипендиальной программе "Эн+"
Российский энерго-металлургический холдинг "Эн+" завершил прием заявок на участие в стипендиальной программе, разработанной совместно с компанией "Русал"; общей РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:44
2024-07-18T17:44
2024-07-18T17:54
россия
русал
свердловская область
красноярский край
эн+ (en+ group)
новый курс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960531854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1a4aa26758affb230a944e55044bfc90.jpg
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Российский энерго-металлургический холдинг "Эн+" завершил прием заявок на участие в стипендиальной программе, разработанной совместно с компанией "Русал"; общей сложности заявки подали 803 студента из девяти регионов России, сообщает пресс-служба холдинга.Лидером по числу собранных заявок стало направление "Металлургия" - 277, второе место по популярности заняла "Медицина" - 268. По специальностям "Энергетика" и "Педагогика" соискатели подали 185 и 73 заявления соответственно.При этом наибольшее число заявок было подано из Красноярского края, Иркутской и Свердловской областей. Также были получены заявления от студентов из Волгоградской, Нижегородской, Кемеровской, Ивановской, Ленинградской областей и республики Хакасия, говорится в сообщении.По словам заместителя генерального директора по персоналу "Эн+" Натальи Альбрехт, несмотря на серьезные требования к соискателям по учебе и общественной деятельности, число заявок по сравнению с прошлым годом выросло больше чем на 10%."По результатам экспертизы будет отобрано 177 победителей, их имена станут известны в сентябре. На протяжении следующего учебного года ребята будут получать стипендию в размере от 10 до 25 тысяч рублей в месяц в вузах и от 5 до 15 тысяч рублей в ссузах в зависимости от курса. <…> Укрепление кадрового потенциала в регионах – одна из наших важнейших задач", – отметила Альбрехт, слова которой привели в пресс-службе.На следующем этапе экспертная комиссия изучит заявки претендентов с учетом их академической успеваемости и участия в научно-исследовательской работе (включая публикации в научных журналах и победы в студенческих олимпиадах), а также достижений студентов в творческой и волонтерской деятельности, конкурсах профессионального мастерства.Первый набор стипендиатов состоялся в 2021 году. Сегодня проект охватывает 57 учебных заведений в 20 городах России – ведущие университеты страны, профильные энергетические, металлургические, медицинские, педагогические вузы и учреждения среднего профессионального образования.За время проведения программы 15% участников уже стали сотрудниками компании, еще половина студентов планирует трудоустройство после окончания обучения, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240606/premiya-1951027929.html
https://ria.ru/20240607/sotrudnichestvo-1950977623.html
россия
свердловская область
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960531854_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_350b7d3a9ba0fd99594baff87144d073.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, русал, свердловская область, красноярский край, эн+ (en+ group)
Россия, Русал, Свердловская область, Красноярский край, Эн+ (En+ Group), Новый курс
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Российский энерго-металлургический холдинг "Эн+" завершил прием заявок на участие в стипендиальной программе, разработанной совместно с компанией "Русал"; общей сложности заявки подали 803 студента из девяти регионов России, сообщает пресс-служба холдинга.
Лидером по числу собранных заявок стало направление "Металлургия" - 277, второе место по популярности заняла "Медицина" - 268. По специальностям "Энергетика" и "Педагогика" соискатели подали 185 и 73 заявления соответственно.
При этом наибольшее число заявок было подано из Красноярского края
, Иркутской и Свердловской областей
. Также были получены заявления от студентов из Волгоградской, Нижегородской, Кемеровской, Ивановской, Ленинградской областей
и республики Хакасия, говорится в сообщении.
По словам заместителя генерального директора по персоналу "Эн+" Натальи Альбрехт, несмотря на серьезные требования к соискателям по учебе и общественной деятельности, число заявок по сравнению с прошлым годом выросло больше чем на 10%.
"По результатам экспертизы будет отобрано 177 победителей, их имена станут известны в сентябре. На протяжении следующего учебного года ребята будут получать стипендию в размере от 10 до 25 тысяч рублей в месяц в вузах и от 5 до 15 тысяч рублей в ссузах в зависимости от курса. <…> Укрепление кадрового потенциала в регионах – одна из наших важнейших задач", – отметила Альбрехт, слова которой привели в пресс-службе.
На следующем этапе экспертная комиссия изучит заявки претендентов с учетом их академической успеваемости и участия в научно-исследовательской работе (включая публикации в научных журналах и победы в студенческих олимпиадах), а также достижений студентов в творческой и волонтерской деятельности, конкурсах профессионального мастерства.
Первый набор стипендиатов состоялся в 2021 году. Сегодня проект охватывает 57 учебных заведений в 20 городах России – ведущие университеты страны, профильные энергетические, металлургические, медицинские, педагогические вузы и учреждения среднего профессионального образования.
За время проведения программы 15% участников уже стали сотрудниками компании, еще половина студентов планирует трудоустройство после окончания обучения, добавили в пресс-службе.