https://ria.ru/20240718/zaderzhanie-1960485071.html

В Волгограде задержали главного инженера "Концессии водоснабжения"

В Волгограде задержали главного инженера "Концессии водоснабжения" - РИА Новости, 18.07.2024

В Волгограде задержали главного инженера "Концессии водоснабжения"

Главный инженер ООО "Концессии водоснабжения" Волгограда задержан в рамках уголовного дела, возбужденного после взрыва и гибели людей на насосной станции,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T14:43

2024-07-18T14:43

2024-07-18T14:53

происшествия

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОЛГОГРАД, 18 июл – РИА Новости. Главный инженер ООО "Концессии водоснабжения" Волгограда задержан в рамках уголовного дела, возбужденного после взрыва и гибели людей на насосной станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области."В настоящее время подозреваемым по уголовному делу проходит главный инженер ООО "Концессии водоснабжения". Он задержан. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.По данным ГУМЧС, 6 июля в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами. Коммунальщики сообщили 11 июля, что тело одного из работников найдено, а 13 июля, по данным СК, было найдено тело еще одного человека. Поиски третьего пропавшего продолжаются.СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.По версии следствия, в ночь на 5 июля на станции сгорел электродвигатель, а также в эти сутки было зафиксировано превышение углекислого газа в 58 раз и сероводорода в 8 раз, но концентрацию удалось снизить. Отмечается, что на следующий день главный инженер "Концессий водоснабжения" дал указание установить вытяжку, доставку и монтаж по его поручению делал начальник смены, электрогазосварщик и три слесаря. Во время сварочных работ, по данным СК, и произошел взрыв.

https://ria.ru/20240717/otravlenie-1960198150.html

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происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), россия, волгоградская область