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Центр Ялты остался без света из-за аварии на подстанции - РИА Новости, 18.07.2024
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21:31 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/yalta-1960586591.html
Центр Ялты остался без света из-за аварии на подстанции
Центр Ялты остался без света из-за аварии на подстанции - РИА Новости, 18.07.2024
Центр Ялты остался без света из-за аварии на подстанции
Авария на подстанции обесточила центр крымской Ялты, ремонтные работы займут ориентировочно 4-5 часов, сообщает администрация города. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T21:31
2024-07-18T21:31
происшествия
ялта
крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Авария на подстанции обесточила центр крымской Ялты, ремонтные работы займут ориентировочно 4-5 часов, сообщает администрация города. "В связи с аварией на подстанции Дарсан (поврежден высоковольтный кабель) произошло отключение электроэнергии в центральной части Ялты. На месте работают специалисты "Крымэнерго". Ведутся ремонтные работы, ориентировочное время устранения 4-5 часов", - говорится в сообщении. Ялтинцев призвали экономно использовать электроэнергию.
https://ria.ru/20240718/gelendzhik-1960577100.html
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происшествия, ялта, крымэнерго
Происшествия, Ялта, Крымэнерго
Центр Ялты остался без света из-за аварии на подстанции

Центр Ялты остался без света из-за аварии на подстанции, ремонт займет 4-5 часов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Авария на подстанции обесточила центр крымской Ялты, ремонтные работы займут ориентировочно 4-5 часов, сообщает администрация города.
"В связи с аварией на подстанции Дарсан (поврежден высоковольтный кабель) произошло отключение электроэнергии в центральной части Ялты. На месте работают специалисты "Крымэнерго". Ведутся ремонтные работы, ориентировочное время устранения 4-5 часов", - говорится в сообщении.
Ялтинцев призвали экономно использовать электроэнергию.
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ПроисшествияЯлтаКрымэнерго
 
 
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