https://ria.ru/20240718/yalta-1960586591.html

Центр Ялты остался без света из-за аварии на подстанции

Центр Ялты остался без света из-за аварии на подстанции - РИА Новости, 18.07.2024

Центр Ялты остался без света из-за аварии на подстанции

Авария на подстанции обесточила центр крымской Ялты, ремонтные работы займут ориентировочно 4-5 часов, сообщает администрация города. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T21:31

2024-07-18T21:31

2024-07-18T21:31

происшествия

ялта

крымэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Авария на подстанции обесточила центр крымской Ялты, ремонтные работы займут ориентировочно 4-5 часов, сообщает администрация города. "В связи с аварией на подстанции Дарсан (поврежден высоковольтный кабель) произошло отключение электроэнергии в центральной части Ялты. На месте работают специалисты "Крымэнерго". Ведутся ремонтные работы, ориентировочное время устранения 4-5 часов", - говорится в сообщении. Ялтинцев призвали экономно использовать электроэнергию.

https://ria.ru/20240718/gelendzhik-1960577100.html

ялта

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происшествия, ялта, крымэнерго