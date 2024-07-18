Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске и Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:32 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/vzryvy-1960387414.html
В Днепропетровске и Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Днепропетровске и Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
В Днепропетровске и Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Днепропетровске и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T03:32
2024-07-18T03:32
специальная военная операция на украине
днепропетровск
дмитрий песков
вооруженные силы украины
кривой рог
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919436028_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_62f9844596904f82a54dde4ff4fc4131.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. "В Днепре (Днепропетровске - ред.) и Кривом Роге звучат взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. На данный момент в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240713/sikorskiy-1959408626.html
днепропетровск
кривой рог
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919436028_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bb4b111b346a7c1dcfabbfc5490c6144.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровск, дмитрий песков, вооруженные силы украины, кривой рог, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Кривой Рог, Днепропетровская область
В Днепропетровске и Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ

ТСН: в Днепропетровске и Кривом Роге прогремели взрывы

© ДСНС КиївщиниСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© ДСНС Київщини
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.
Днепре (Днепропетровске - ред.) и Кривом Роге звучат взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
На данный момент в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Запуск ракеты по украинским объектам военного управления, связи и энергетики - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Глава МИД Польши сделал заявление об ударах России по Украине
13 июля, 11:48
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныКривой РогДнепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала