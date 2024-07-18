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В Днепропетровске и Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Днепропетровске и Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
В Днепропетровске и Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Днепропетровске и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T03:32
2024-07-18T03:32
2024-07-18T03:32
специальная военная операция на украине
днепропетровск
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. "В Днепре (Днепропетровске - ред.) и Кривом Роге звучат взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. На данный момент в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240713/sikorskiy-1959408626.html
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днепропетровск, дмитрий песков, вооруженные силы украины, кривой рог, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Кривой Рог, Днепропетровская область
В Днепропетровске и Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: в Днепропетровске и Кривом Роге прогремели взрывы