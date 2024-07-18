https://ria.ru/20240718/vzryvy-1960380277.html
В Полтавской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Полтавской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
В Полтавской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы на фоне воздушной тревоги прозвучали в Полтавской, Днепропетровской, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области, сообщает украинский... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T00:52
2024-07-18T00:52
2024-07-18T00:52
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
киев
виталий кличко
дмитрий песков
вооруженные силы украины
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрывы на фоне воздушной тревоги прозвучали в Полтавской, Днепропетровской, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. "В Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областях звучат взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. На данный момент в Полтавской, Днепропетровской областях и подконтрольных ВСУ частях Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240703/udary-1957003064.html
https://ria.ru/20240717/zaporozhe-1960216758.html
днепропетровская область
киев
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, киев, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Киев, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
В Полтавской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: в Полтавской и Днепропетровской областях прогремел ряд взрывов