https://ria.ru/20240718/vzryvy-1960380277.html

В Полтавской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Полтавской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.07.2024

В Полтавской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы на фоне воздушной тревоги прозвучали в Полтавской, Днепропетровской, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области, сообщает украинский... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T00:52

2024-07-18T00:52

2024-07-18T00:52

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

киев

виталий кличко

дмитрий песков

вооруженные силы украины

запорожская область

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрывы на фоне воздушной тревоги прозвучали в Полтавской, Днепропетровской, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. "В Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областях звучат взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. На данный момент в Полтавской, Днепропетровской областях и подконтрольных ВСУ частях Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240703/udary-1957003064.html

https://ria.ru/20240717/zaporozhe-1960216758.html

днепропетровская область

киев

запорожская область

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днепропетровская область, киев, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская область