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В Полтавской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:52 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/vzryvy-1960380277.html
В Полтавской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Полтавской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
В Полтавской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы на фоне воздушной тревоги прозвучали в Полтавской, Днепропетровской, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области, сообщает украинский... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T00:52
2024-07-18T00:52
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
киев
виталий кличко
дмитрий песков
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрывы на фоне воздушной тревоги прозвучали в Полтавской, Днепропетровской, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. "В Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областях звучат взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. На данный момент в Полтавской, Днепропетровской областях и подконтрольных ВСУ частях Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240703/udary-1957003064.html
https://ria.ru/20240717/zaporozhe-1960216758.html
днепропетровская область
киев
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днепропетровская область, киев, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Киев, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
В Полтавской и Днепропетровской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

ТСН: в Полтавской и Днепропетровской областях прогремел ряд взрывов

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрывы на фоне воздушной тревоги прозвучали в Полтавской, Днепропетровской, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.
"В Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областях звучат взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
"До 18 часов". На Украине раскрыли, к чему привели удары России
3 июля, 04:23
На данный момент в Полтавской, Днепропетровской областях и подконтрольных ВСУ частях Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьКиевВиталий КличкоДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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