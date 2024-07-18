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Правительство увеличит выплаты медработникам, переехавшим в новые регионы

Правительство увеличит выплаты медработникам, переехавшим в новые регионы - РИА Новости, 18.07.2024

Правительство увеличит выплаты медработникам, переехавшим в новые регионы

Единовременные выплаты для медицинских работников, которые отправятся работать в новые регионы, увеличат вдвое, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:47

2024-07-18T15:47

2024-07-18T16:39

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Единовременные выплаты для медицинских работников, которые отправятся работать в новые регионы, увеличат вдвое, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства."Реализуем программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", в рамках которых медицинским работникам предоставляются единовременные выплаты. По поручению главы государства увеличим их размер для тех, кто переедет трудиться в новые российские регионы: до двух миллионов рублей врачам и, соответственно, до миллиона рублей фельдшерам, медсестрам и другим специалистам среднего медицинского звена", — сказал он.Глава правительства отметил, что на эти цели в федеральном бюджете предусматривается выделение свыше миллиарда рублей, из которых более 350 миллионов — на нынешний год.Кроме того, обе программы дополнят еще одним механизмом, благодаря которому сотрудник сможет в течение действия договора один раз сменить место работы и перейти в другую организацию здравоохранения того же региона, добавил Мишустин. Раньше для получения выплат нужно было отработать по договору пять лет."Рассчитываем, что эти решения будут хорошим стимулом для наших медиков, чтобы оставаться в небольших населенных пунктах. А также для выпускников медицинских колледжей, вузов, чтобы вернуться домой и там работать, оказывать квалифицированную помощь, давать консультации местным жителям. Это крайне важно", — подчеркнул премьер.Он также подписал соответствующее постановление.Федеральная программа "Земский доктор" действует с 1 января 2012 года. В ее рамках каждому врачу в возрасте до 50 лет, готовому уехать работать в село, выделяются подъемные в размере миллиона рублей.

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общество, россия, михаил мишустин