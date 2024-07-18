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Правительство увеличит выплаты медработникам, переехавшим в новые регионы
Правительство увеличит выплаты медработникам, переехавшим в новые регионы - РИА Новости, 18.07.2024
Правительство увеличит выплаты медработникам, переехавшим в новые регионы
Единовременные выплаты для медицинских работников, которые отправятся работать в новые регионы, увеличат вдвое, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:47
2024-07-18T15:47
2024-07-18T16:39
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Единовременные выплаты для медицинских работников, которые отправятся работать в новые регионы, увеличат вдвое, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства."Реализуем программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", в рамках которых медицинским работникам предоставляются единовременные выплаты. По поручению главы государства увеличим их размер для тех, кто переедет трудиться в новые российские регионы: до двух миллионов рублей врачам и, соответственно, до миллиона рублей фельдшерам, медсестрам и другим специалистам среднего медицинского звена", — сказал он.Глава правительства отметил, что на эти цели в федеральном бюджете предусматривается выделение свыше миллиарда рублей, из которых более 350 миллионов — на нынешний год.Кроме того, обе программы дополнят еще одним механизмом, благодаря которому сотрудник сможет в течение действия договора один раз сменить место работы и перейти в другую организацию здравоохранения того же региона, добавил Мишустин. Раньше для получения выплат нужно было отработать по договору пять лет."Рассчитываем, что эти решения будут хорошим стимулом для наших медиков, чтобы оставаться в небольших населенных пунктах. А также для выпускников медицинских колледжей, вузов, чтобы вернуться домой и там работать, оказывать квалифицированную помощь, давать консультации местным жителям. Это крайне важно", — подчеркнул премьер.Он также подписал соответствующее постановление.Федеральная программа "Земский доктор" действует с 1 января 2012 года. В ее рамках каждому врачу в возрасте до 50 лет, готовому уехать работать в село, выделяются подъемные в размере миллиона рублей.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Правительство увеличит выплаты медработникам, переехавшим в новые регионы
Правительство увеличит выплаты медработникам, переехавшим в новые регионы России
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Единовременные выплаты для медицинских работников, которые отправятся работать в новые регионы, увеличат вдвое, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании
правительства.
"Реализуем программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", в рамках которых медицинским работникам предоставляются единовременные выплаты. По поручению главы государства увеличим их размер для тех, кто переедет трудиться в новые российские регионы: до двух миллионов рублей врачам и, соответственно, до миллиона рублей фельдшерам, медсестрам и другим специалистам среднего медицинского звена", — сказал он.
Глава правительства отметил, что на эти цели в федеральном бюджете предусматривается выделение свыше миллиарда рублей, из которых более 350 миллионов — на нынешний год.
Кроме того, обе программы дополнят еще одним механизмом, благодаря которому сотрудник сможет в течение действия договора один раз сменить место работы и перейти в другую организацию здравоохранения того же региона, добавил Мишустин. Раньше для получения выплат нужно было отработать по договору пять лет.
"Рассчитываем, что эти решения будут хорошим стимулом для наших медиков, чтобы оставаться в небольших населенных пунктах. А также для выпускников медицинских колледжей, вузов, чтобы вернуться домой и там работать, оказывать квалифицированную помощь, давать консультации местным жителям. Это крайне важно", — подчеркнул премьер.
Он также подписал соответствующее постановление
.
Федеральная программа "Земский доктор" действует с 1 января 2012 года. В ее рамках каждому врачу в возрасте до 50 лет, готовому уехать работать в село, выделяются подъемные в размере миллиона рублей.