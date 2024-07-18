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Вучич рассказал, когда в последний раз общался с Путиным - РИА Новости, 18.07.2024
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16:31 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/vuchich-1960520746.html
Вучич рассказал, когда в последний раз общался с Путиным
Вучич рассказал, когда в последний раз общался с Путиным - РИА Новости, 18.07.2024
Вучич рассказал, когда в последний раз общался с Путиным
Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал, что в последний раз он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T16:31
2024-07-18T16:31
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал, что в последний раз он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным 2,5 года назад. Журналист во время интервью с лидером Сербии отметил, что Белград сближается с Москвой и Пекином. Во время беседы он напомнил Вучичу и слова правительства Германии, что желающим вступить в ЕС странам нежелательно сидеть на двух стульях. Сербский президент ответил журналисту, что "сидит только на одном стуле - сербском", имея в виду, что Белград действует в своих интересах. "Я не говорил с Владимиром Путиным 2,5 года", - ответил Вучич. Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не станет поддерживать санкции Запада против России и терять друга, который поддерживал ее веками, а Вучич многократно отмечал, что требование о введении санкций против РФ звучит на каждой встрече с западными политиками. Вучич 5 июля опроверг заявления оппозиционных СМИ о том, что Путин якобы трижды отказался разговаривать с ним по телефону, а замглавы МИД Александр Грушко будто бы покинул Сербию недовольный встречами с руководством страны. МИД РФ и посольство в Сербии также опровергли заявления оппозиционных СМИ, назвали визит замглавы МИД России 1-2 июля и встречи с членами руководства страны содержательными и обратили внимание на то, что "партнерский подход к развитию взаимодействия между Москвой и Белградом сильно раздражает некоторые СМИ, буквально "запрограммированные" на огульную критику внешней политики России и Сербии".
https://ria.ru/20240207/serbiya-1926024002.html
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в мире, россия, сербия, белград (город), александр вучич, владимир путин, александр вулин, евросоюз
В мире, Россия, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Владимир Путин, Александр Вулин, Евросоюз
Вучич рассказал, когда в последний раз общался с Путиным

Вучич заявил, что в последний раз разговаривал с Путиным 2,5 года назад

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал, что в последний раз он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным 2,5 года назад.
Журналист во время интервью с лидером Сербии отметил, что Белград сближается с Москвой и Пекином. Во время беседы он напомнил Вучичу и слова правительства Германии, что желающим вступить в ЕС странам нежелательно сидеть на двух стульях. Сербский президент ответил журналисту, что "сидит только на одном стуле - сербском", имея в виду, что Белград действует в своих интересах.
"Я не говорил с Владимиром Путиным 2,5 года", - ответил Вучич.
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Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не станет поддерживать санкции Запада против России и терять друга, который поддерживал ее веками, а Вучич многократно отмечал, что требование о введении санкций против РФ звучит на каждой встрече с западными политиками.
Вучич 5 июля опроверг заявления оппозиционных СМИ о том, что Путин якобы трижды отказался разговаривать с ним по телефону, а замглавы МИД Александр Грушко будто бы покинул Сербию недовольный встречами с руководством страны.
МИД РФ и посольство в Сербии также опровергли заявления оппозиционных СМИ, назвали визит замглавы МИД России 1-2 июля и встречи с членами руководства страны содержательными и обратили внимание на то, что "партнерский подход к развитию взаимодействия между Москвой и Белградом сильно раздражает некоторые СМИ, буквально "запрограммированные" на огульную критику внешней политики России и Сербии".
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