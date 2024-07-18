https://ria.ru/20240718/vuchich-1960520746.html

Вучич рассказал, когда в последний раз общался с Путиным

Вучич рассказал, когда в последний раз общался с Путиным - РИА Новости, 18.07.2024

Вучич рассказал, когда в последний раз общался с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал, что в последний раз он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T16:31

2024-07-18T16:31

2024-07-18T16:31

в мире

россия

сербия

белград (город)

александр вучич

владимир путин

александр вулин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал, что в последний раз он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным 2,5 года назад. Журналист во время интервью с лидером Сербии отметил, что Белград сближается с Москвой и Пекином. Во время беседы он напомнил Вучичу и слова правительства Германии, что желающим вступить в ЕС странам нежелательно сидеть на двух стульях. Сербский президент ответил журналисту, что "сидит только на одном стуле - сербском", имея в виду, что Белград действует в своих интересах. "Я не говорил с Владимиром Путиным 2,5 года", - ответил Вучич. Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не станет поддерживать санкции Запада против России и терять друга, который поддерживал ее веками, а Вучич многократно отмечал, что требование о введении санкций против РФ звучит на каждой встрече с западными политиками. Вучич 5 июля опроверг заявления оппозиционных СМИ о том, что Путин якобы трижды отказался разговаривать с ним по телефону, а замглавы МИД Александр Грушко будто бы покинул Сербию недовольный встречами с руководством страны. МИД РФ и посольство в Сербии также опровергли заявления оппозиционных СМИ, назвали визит замглавы МИД России 1-2 июля и встречи с членами руководства страны содержательными и обратили внимание на то, что "партнерский подход к развитию взаимодействия между Москвой и Белградом сильно раздражает некоторые СМИ, буквально "запрограммированные" на огульную критику внешней политики России и Сербии".

https://ria.ru/20240207/serbiya-1926024002.html

https://ria.ru/20240706/serbiya-1957801637.html

россия

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сербия, белград (город), александр вучич, владимир путин, александр вулин, евросоюз