Вучич рассказал, когда в последний раз общался с Путиным
Вучич заявил, что в последний раз разговаривал с Путиным 2,5 года назад
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал, что в последний раз он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным 2,5 года назад.
Журналист во время интервью с лидером Сербии отметил, что Белград сближается с Москвой и Пекином. Во время беседы он напомнил Вучичу и слова правительства Германии, что желающим вступить в ЕС странам нежелательно сидеть на двух стульях. Сербский президент ответил журналисту, что "сидит только на одном стуле - сербском", имея в виду, что Белград действует в своих интересах.
"Я не говорил с Владимиром Путиным 2,5 года", - ответил Вучич.
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Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не станет поддерживать санкции Запада против России и терять друга, который поддерживал ее веками, а Вучич многократно отмечал, что требование о введении санкций против РФ звучит на каждой встрече с западными политиками.
Вучич 5 июля опроверг заявления оппозиционных СМИ о том, что Путин якобы трижды отказался разговаривать с ним по телефону, а замглавы МИД Александр Грушко будто бы покинул Сербию недовольный встречами с руководством страны.
МИД РФ и посольство в Сербии также опровергли заявления оппозиционных СМИ, назвали визит замглавы МИД России 1-2 июля и встречи с членами руководства страны содержательными и обратили внимание на то, что "партнерский подход к развитию взаимодействия между Москвой и Белградом сильно раздражает некоторые СМИ, буквально "запрограммированные" на огульную критику внешней политики России и Сербии".