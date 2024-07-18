https://ria.ru/20240718/vuchich-1960450935.html

Вучич рассказал, какой совет дал бы Шольцу по Украине

Вучич рассказал, какой совет дал бы Шольцу по Украине - РИА Новости, 18.07.2024

Вучич рассказал, какой совет дал бы Шольцу по Украине

Президент Серии Александр Вучич заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что посоветовал бы канцлеру Германии Олафу Шольцу как можно скорее добиться... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:47

2024-07-18T12:47

2024-07-18T12:53

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олаф шольц

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент Серии Александр Вучич заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что посоветовал бы канцлеру Германии Олафу Шольцу как можно скорее добиться заключения соглашения о прекращении огня на Украине на любых условиях. На вопрос журналиста о том, какие рекомендации по разрешению украинского кризиса он мог бы дать канцлеру Германии Олафу Шольцу, Вучич заявил, что он "человек маленький", и у немецкого лидера есть советники получше, однако он все же мог бы дать ему совет. "Ситуация на Украине будет ухудшаться... Если бы он (Шольц) действительно хотел услышать, что я думаю, то я бы сказал: заключите соглашение о прекращении огня как можно скорее. Не играет никакой роли, на каких условиях. Обсудите условия потом", - заявил Вучич. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал её целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путём. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.

https://ria.ru/20240717/sholts-1960374857.html

https://ria.ru/20240710/vuchich-1958778424.html

https://ria.ru/20240717/germaniya-1960196727.html

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в мире, россия, украина, александр вучич, олаф шольц, сербия