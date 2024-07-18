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В России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги - РИА Новости, 18.07.2024
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15:42 18.07.2024 (обновлено: 16:34 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/vtulka-1960500756.html
В России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги
В России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги - РИА Новости, 18.07.2024
В России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги
В России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги, сообщили на официальном сайте АО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат". РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:42
2024-07-18T16:34
россия
калужская область
экономика
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги, сообщили на официальном сайте АО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат"."Дочерняя компания комбината — ООО "Архбум тиссью групп" (Калужская область) вывела на рынок продукты линейки туалетной бумаги &lt;…&gt; со смываемой втулкой, технология производства которой была впервые разработана в России", — говорится в заявлении.Отмечается, что компания работает над импортозамещением. Новая втулка на сто процентов состоит из беленой целлюлозы. Кроме того, она безопасна для окружающей среды.
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россия, калужская область, экономика
Россия, Калужская область, Экономика
В России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги

В РФ разработали первую отечественную смываемую втулку для туалетной бумаги

© Pexels/Anna ShvetsТуалетная бумага
Туалетная бумага - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Pexels/Anna Shvets
Туалетная бумага. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги, сообщили на официальном сайте АО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат".
"Дочерняя компания комбината — ООО "Архбум тиссью групп" (Калужская область) вывела на рынок продукты линейки туалетной бумаги <…> со смываемой втулкой, технология производства которой была впервые разработана в России", — говорится в заявлении.
Отмечается, что компания работает над импортозамещением. Новая втулка на сто процентов состоит из беленой целлюлозы. Кроме того, она безопасна для окружающей среды.
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