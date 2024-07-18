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"Делают сейчас". Стало известно, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/vsu-1960596011.html
"Делают сейчас". Стало известно, что произошло с ВСУ
"Делают сейчас". Стало известно, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
"Делают сейчас". Стало известно, что произошло с ВСУ
Украинские войска сильно ослаблены, а Запад уже не может это справить, заявил полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T23:20
2024-07-18T23:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
андрей белоусов
украина
швейцария
в мире
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинские войска сильно ослаблены, а Запад уже не может это справить, заявил полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Мы видим, что украинская армия сильно ослаблена, как и техника, которая также очень важна", — отметил он.По словам полковника, Запад определенно не в состоянии поддерживать военные усилия, которые требуются Украине."Идея состоит в том, чтобы уничтожить потенциал (ВСУ. — Прим. Ред.), и это именно то, что они (российские войска. — Прим. Ред.) делают сейчас", — резюмировал Бод.В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960584921.html
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вооруженные силы украины, андрей белоусов, украина, швейцария, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Андрей Белоусов, Украина, Швейцария, В мире
"Делают сейчас". Стало известно, что произошло с ВСУ

Полковник Бод: украинская армия сильно ослаблена

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинские войска сильно ослаблены, а Запад уже не может это справить, заявил полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Мы видим, что украинская армия сильно ослаблена, как и техника, которая также очень важна", — отметил он.
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По словам полковника, Запад определенно не в состоянии поддерживать военные усилия, которые требуются Украине.
"Идея состоит в том, чтобы уничтожить потенциал (ВСУ. — Прим. Ред.), и это именно то, что они (российские войска. — Прим. Ред.) делают сейчас", — резюмировал Бод.
В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАндрей БелоусовУкраинаШвейцарияВ мире
 
 
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