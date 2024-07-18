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"Рывок в одну сторону". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
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13:30 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/vsu-1960461407.html
"Рывок в одну сторону". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ
"Рывок в одну сторону". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
"Рывок в одну сторону". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ
Солдаты ВСУ массово пытаются сбежать за границу, пишет Страна.ua. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:30
2024-07-18T13:30
украина
молдавия
германия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
военно-морские силы украины
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Солдаты ВСУ массово пытаются сбежать за границу, пишет Страна.ua."Пару месяцев назад пришло пополнение – моряков сняли с кораблей и направили служить в морскую пехоту. Это контрактники, которым в начале конфликта, при заключении контракта, командование ВМСУ обещало, что они будут служить только на кораблях. Но недавно командование сняло сразу с нескольких кораблей личный состав. Перевели в бригады морской пехоты. По пути с кораблей в учебку сбежала часть этих ребят. Почти никого из сбежавших не нашли. Думаю, что многие уже сбежали и с Украины" — рассказал изданию морпех ВСУ."Страна" поговорила с одним из других дезертиров. Он рассказал, что его мобилизовали, несмотря на проблемы с легкими и сердцем. В первый же день в армии солдат сбежал и теперь планирует за несколько тысяч долларов договориться с пограничниками, чтобы уехать с Украины.В основном дезертиры бегут из страны в Молдавию — по договоренности с пограничниками они несколько минут "не замечают" беглеца, рассказал другой солдат."Бежал изо всех сил, так как понимал, если задержат – то светит тюрьма. Все получилось удачно – на той стороне меня встретили и сразу отвезли подальше от границы. В Молдове пробыл недолго, сейчас уже в Германии. Обратно на Украину уже никогда не вернусь, это был рывок в одну сторону", — признался он.Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить. Люди сопротивляются военкомам на улицах, часто доходит до столкновений и драк.В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.В апреле Владимир Зеленский снизил призывной возраст с 27 до 25 лет. Несмотря на постоянное ужесточение норм, в стране звучат призывы понизить возраст призыва на службу до 18 лет.
https://ria.ru/20240605/dezertiry-1950550426.html
https://ria.ru/20240604/mobilizatsiya-1950533361.html
https://ria.ru/20240413/syrskiy-1939771053.html
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украина, молдавия, германия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, военно-морские силы украины
Украина, Молдавия, Германия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Военно-морские силы Украины
"Рывок в одну сторону". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ

Страна.ua: в ВСУ растет число дезертиров

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Солдаты ВСУ массово пытаются сбежать за границу, пишет Страна.ua.
"Пару месяцев назад пришло пополнение – моряков сняли с кораблей и направили служить в морскую пехоту. Это контрактники, которым в начале конфликта, при заключении контракта, командование ВМСУ обещало, что они будут служить только на кораблях. Но недавно командование сняло сразу с нескольких кораблей личный состав. Перевели в бригады морской пехоты. По пути с кораблей в учебку сбежала часть этих ребят. Почти никого из сбежавших не нашли. Думаю, что многие уже сбежали и с Украины" — рассказал изданию морпех ВСУ.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
ВСУ на фоне нехватки солдат разрешили брать на службу дезертиров
5 июня, 06:26
"Страна" поговорила с одним из других дезертиров. Он рассказал, что его мобилизовали, несмотря на проблемы с легкими и сердцем. В первый же день в армии солдат сбежал и теперь планирует за несколько тысяч долларов договориться с пограничниками, чтобы уехать с Украины.
В основном дезертиры бегут из страны в Молдавию — по договоренности с пограничниками они несколько минут "не замечают" беглеца, рассказал другой солдат.
"Бежал изо всех сил, так как понимал, если задержат – то светит тюрьма. Все получилось удачно – на той стороне меня встретили и сразу отвезли подальше от границы. В Молдове пробыл недолго, сейчас уже в Германии. Обратно на Украину уже никогда не вернусь, это был рывок в одну сторону", — признался он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Полиция: украинцы платят до 20 тысяч долларов, чтобы сбежать от мобилизации
4 июня, 23:34
Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить. Люди сопротивляются военкомам на улицах, часто доходит до столкновений и драк.
В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В апреле Владимир Зеленский снизил призывной возраст с 27 до 25 лет. Несмотря на постоянное ужесточение норм, в стране звучат призывы понизить возраст призыва на службу до 18 лет.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Солдаты ВСУ угрожают командирам и дезертируют, следует из приказа Сырского
13 апреля, 11:04
 
УкраинаМолдавияГерманияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВоенно-морские силы Украины
 
 
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