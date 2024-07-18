https://ria.ru/20240718/vsu-1960461407.html

"Рывок в одну сторону". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ

"Рывок в одну сторону". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024

"Рывок в одну сторону". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ

Солдаты ВСУ массово пытаются сбежать за границу, пишет Страна.ua. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:30

2024-07-18T13:30

2024-07-18T13:30

украина

молдавия

германия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

военно-морские силы украины

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Солдаты ВСУ массово пытаются сбежать за границу, пишет Страна.ua."Пару месяцев назад пришло пополнение – моряков сняли с кораблей и направили служить в морскую пехоту. Это контрактники, которым в начале конфликта, при заключении контракта, командование ВМСУ обещало, что они будут служить только на кораблях. Но недавно командование сняло сразу с нескольких кораблей личный состав. Перевели в бригады морской пехоты. По пути с кораблей в учебку сбежала часть этих ребят. Почти никого из сбежавших не нашли. Думаю, что многие уже сбежали и с Украины" — рассказал изданию морпех ВСУ."Страна" поговорила с одним из других дезертиров. Он рассказал, что его мобилизовали, несмотря на проблемы с легкими и сердцем. В первый же день в армии солдат сбежал и теперь планирует за несколько тысяч долларов договориться с пограничниками, чтобы уехать с Украины.В основном дезертиры бегут из страны в Молдавию — по договоренности с пограничниками они несколько минут "не замечают" беглеца, рассказал другой солдат."Бежал изо всех сил, так как понимал, если задержат – то светит тюрьма. Все получилось удачно – на той стороне меня встретили и сразу отвезли подальше от границы. В Молдове пробыл недолго, сейчас уже в Германии. Обратно на Украину уже никогда не вернусь, это был рывок в одну сторону", — признался он.Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить. Люди сопротивляются военкомам на улицах, часто доходит до столкновений и драк.В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.В апреле Владимир Зеленский снизил призывной возраст с 27 до 25 лет. Несмотря на постоянное ужесточение норм, в стране звучат призывы понизить возраст призыва на службу до 18 лет.

https://ria.ru/20240605/dezertiry-1950550426.html

https://ria.ru/20240604/mobilizatsiya-1950533361.html

https://ria.ru/20240413/syrskiy-1939771053.html

украина

молдавия

германия

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украина, молдавия, германия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, военно-морские силы украины