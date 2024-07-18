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ВСУ заявили о выходе из Урожайного в ДНР - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/vsu-1960450596.html
ВСУ заявили о выходе из Урожайного в ДНР
ВСУ заявили о выходе из Урожайного в ДНР - РИА Новости, 18.07.2024
ВСУ заявили о выходе из Урожайного в ДНР
Украинские войска оставили позиции в поселке Урожайное в ДНР, сообщил представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:44
2024-07-18T12:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска оставили позиции в поселке Урожайное в ДНР, сообщил представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин. "Силы обороны... в Урожайном... отошли на другие позиции", - приводит слова Волошина украинский телеканал "Общественное". Как отмечает телеканал, сообщение об отходе ВСУ c позиций в Урожайном появилось 11 июля, однако в "Хортице" тогда эти данные опровергали. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 16 июля отметил успехи группировки "Восток" при освобождении Урожайного и поставил задачи на дальнейшие действия. О взятии Урожайного - этот населенный пункт в ДНР был захвачен ВСУ в ходе контрнаступления летом 2023 года - Минобороны России сообщило 14 июля.
https://ria.ru/20240718/rossiya-1960448297.html
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в мире, донецкая народная республика, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ заявили о выходе из Урожайного в ДНР

Представитель группировки "Хортица": ВСУ покинули позиции в Урожайном в ДНР

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска оставили позиции в поселке Урожайное в ДНР, сообщил представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин.
"Силы обороны... в Урожайном... отошли на другие позиции", - приводит слова Волошина украинский телеканал "Общественное".
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Как отмечает телеканал, сообщение об отходе ВСУ c позиций в Урожайном появилось 11 июля, однако в "Хортице" тогда эти данные опровергали.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 16 июля отметил успехи группировки "Восток" при освобождении Урожайного и поставил задачи на дальнейшие действия. О взятии Урожайного - этот населенный пункт в ДНР был захвачен ВСУ в ходе контрнаступления летом 2023 года - Минобороны России сообщило 14 июля.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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