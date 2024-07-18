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ВСУ заявили о выходе из Урожайного в ДНР
ВСУ заявили о выходе из Урожайного в ДНР - РИА Новости, 18.07.2024
ВСУ заявили о выходе из Урожайного в ДНР
Украинские войска оставили позиции в поселке Урожайное в ДНР, сообщил представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:44
2024-07-18T12:44
2024-07-18T12:44
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в мире
донецкая народная республика
валерий герасимов
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска оставили позиции в поселке Урожайное в ДНР, сообщил представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин. "Силы обороны... в Урожайном... отошли на другие позиции", - приводит слова Волошина украинский телеканал "Общественное". Как отмечает телеканал, сообщение об отходе ВСУ c позиций в Урожайном появилось 11 июля, однако в "Хортице" тогда эти данные опровергали. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 16 июля отметил успехи группировки "Восток" при освобождении Урожайного и поставил задачи на дальнейшие действия. О взятии Урожайного - этот населенный пункт в ДНР был захвачен ВСУ в ходе контрнаступления летом 2023 года - Минобороны России сообщило 14 июля.
https://ria.ru/20240718/rossiya-1960448297.html
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в мире, донецкая народная республика, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия
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ВСУ заявили о выходе из Урожайного в ДНР
Представитель группировки "Хортица": ВСУ покинули позиции в Урожайном в ДНР