https://ria.ru/20240718/vsu-1960450596.html

ВСУ заявили о выходе из Урожайного в ДНР

ВСУ заявили о выходе из Урожайного в ДНР - РИА Новости, 18.07.2024

ВСУ заявили о выходе из Урожайного в ДНР

Украинские войска оставили позиции в поселке Урожайное в ДНР, сообщил представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:44

2024-07-18T12:44

2024-07-18T12:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

валерий герасимов

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска оставили позиции в поселке Урожайное в ДНР, сообщил представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин. "Силы обороны... в Урожайном... отошли на другие позиции", - приводит слова Волошина украинский телеканал "Общественное". Как отмечает телеканал, сообщение об отходе ВСУ c позиций в Урожайном появилось 11 июля, однако в "Хортице" тогда эти данные опровергали. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 16 июля отметил успехи группировки "Восток" при освобождении Урожайного и поставил задачи на дальнейшие действия. О взятии Урожайного - этот населенный пункт в ДНР был захвачен ВСУ в ходе контрнаступления летом 2023 года - Минобороны России сообщило 14 июля.

https://ria.ru/20240718/rossiya-1960448297.html

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в мире, донецкая народная республика, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия