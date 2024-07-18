https://ria.ru/20240718/vsu-1960442296.html
В ВСУ признали уничтожение большинства позиций в селе Крынки
В ВСУ признали уничтожение большинства позиций в селе Крынки - РИА Новости, 18.07.2024
В ВСУ признали уничтожение большинства позиций в селе Крынки
Большинство основных позиций ВСУ в селе Крынки Херсонской области полностью разрушены, признал представитель группировки украинских войск "Таврия" Дмитрий... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:18
2024-07-18T12:18
2024-07-18T12:43
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Большинство основных позиций ВСУ в селе Крынки Херсонской области полностью разрушены, признал представитель группировки украинских войск "Таврия" Дмитрий Лиховой. "Большинство основных позиций украинских войск в этом селе (Крынки - ред.) в результате интенсивного, комбинированного и продолжительного огневого воздействия противника разрушены полностью", - сказал Лиховой в эфире всеукраинского телемарафона. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в феврале сообщал, что Крынки и окрестности зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240528/spetsoperatsiya-1948870329.html
https://ria.ru/20240718/krynki-1960383513.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В ВСУ признали уничтожение большинства позиций в селе Крынки
ВСУ признали разрушение своих основных позиций в Крынках в Херсонской области