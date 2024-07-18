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В ВСУ признали уничтожение большинства позиций в селе Крынки - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 18.07.2024 (обновлено: 12:43 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/vsu-1960442296.html
В ВСУ признали уничтожение большинства позиций в селе Крынки
В ВСУ признали уничтожение большинства позиций в селе Крынки - РИА Новости, 18.07.2024
В ВСУ признали уничтожение большинства позиций в селе Крынки
Большинство основных позиций ВСУ в селе Крынки Херсонской области полностью разрушены, признал представитель группировки украинских войск "Таврия" Дмитрий... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:18
2024-07-18T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Большинство основных позиций ВСУ в селе Крынки Херсонской области полностью разрушены, признал представитель группировки украинских войск "Таврия" Дмитрий Лиховой. "Большинство основных позиций украинских войск в этом селе (Крынки - ред.) в результате интенсивного, комбинированного и продолжительного огневого воздействия противника разрушены полностью", - сказал Лиховой в эфире всеукраинского телемарафона. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в феврале сообщал, что Крынки и окрестности зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240528/spetsoperatsiya-1948870329.html
https://ria.ru/20240718/krynki-1960383513.html
херсонская область
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в мире, херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В ВСУ признали уничтожение большинства позиций в селе Крынки

ВСУ признали разрушение своих основных позиций в Крынках в Херсонской области

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Большинство основных позиций ВСУ в селе Крынки Херсонской области полностью разрушены, признал представитель группировки украинских войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.
"Большинство основных позиций украинских войск в этом селе (Крынки - ред.) в результате интенсивного, комбинированного и продолжительного огневого воздействия противника разрушены полностью", - сказал Лиховой в эфире всеукраинского телемарафона.
Видео из заваленных телами украинских военных подвалов в Крынках - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
В распоряжение РИА Новости попало видео с телами военных ВСУ в Крынках
28 мая, 12:47
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в феврале сообщал, что Крынки и окрестности зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
СМИ: почти 800 украинских военных исчезли в Крынках
01:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияДнепр (город)Владимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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