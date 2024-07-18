https://ria.ru/20240718/vsu-1960442296.html

В ВСУ признали уничтожение большинства позиций в селе Крынки

В ВСУ признали уничтожение большинства позиций в селе Крынки - РИА Новости, 18.07.2024

В ВСУ признали уничтожение большинства позиций в селе Крынки

Большинство основных позиций ВСУ в селе Крынки Херсонской области полностью разрушены, признал представитель группировки украинских войск "Таврия" Дмитрий... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:18

2024-07-18T12:18

2024-07-18T12:43

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

днепр (город)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_33b34c32dc56dc7d312de6fab3620972.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Большинство основных позиций ВСУ в селе Крынки Херсонской области полностью разрушены, признал представитель группировки украинских войск "Таврия" Дмитрий Лиховой. "Большинство основных позиций украинских войск в этом селе (Крынки - ред.) в результате интенсивного, комбинированного и продолжительного огневого воздействия противника разрушены полностью", - сказал Лиховой в эфире всеукраинского телемарафона. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в феврале сообщал, что Крынки и окрестности зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240528/spetsoperatsiya-1948870329.html

https://ria.ru/20240718/krynki-1960383513.html

херсонская область

россия

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины