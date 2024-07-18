https://ria.ru/20240718/volgograd-1960443111.html

В Волгограде локализовали пожар в четырехэтажном доме

В Волгограде локализовали пожар в четырехэтажном доме - РИА Новости, 18.07.2024

В Волгограде локализовали пожар в четырехэтажном доме

Пожар в четырехэтажном доме, где горит крыша, в Волгограде локализовали на площади 760 квадратных метров, сообщает в четверг МЧС РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:20

2024-07-18T12:20

2024-07-18T12:20

происшествия

жилье

волгоград

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

ВОЛГОГРАД, 18 июл – РИА Новости. Пожар в четырехэтажном доме, где горит крыша, в Волгограде локализовали на площади 760 квадратных метров, сообщает в четверг МЧС РФ в своем Telegram-канале. Ранее МЧС сообщало, что пожарные тушат крышу четырехэтажного дома на площади 250 квадратных метров в Тракторозаводском районе Волгограда. "В Волгограде локализовали пожар на 760 квадратных метрах", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что спасатели эвакуировали 35 человек, в том числе десять детей, а также вытащили из горящего дома трех собак и шестерых котов.

https://ria.ru/20240710/pozhar-1958791864.html

волгоград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, волгоград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)