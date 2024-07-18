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В Волгограде локализовали пожар в четырехэтажном доме
В Волгограде локализовали пожар в четырехэтажном доме - РИА Новости, 18.07.2024
В Волгограде локализовали пожар в четырехэтажном доме
Пожар в четырехэтажном доме, где горит крыша, в Волгограде локализовали на площади 760 квадратных метров, сообщает в четверг МЧС РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:20
2024-07-18T12:20
2024-07-18T12:20
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ВОЛГОГРАД, 18 июл – РИА Новости. Пожар в четырехэтажном доме, где горит крыша, в Волгограде локализовали на площади 760 квадратных метров, сообщает в четверг МЧС РФ в своем Telegram-канале. Ранее МЧС сообщало, что пожарные тушат крышу четырехэтажного дома на площади 250 квадратных метров в Тракторозаводском районе Волгограда. "В Волгограде локализовали пожар на 760 квадратных метрах", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что спасатели эвакуировали 35 человек, в том числе десять детей, а также вытащили из горящего дома трех собак и шестерых котов.
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происшествия, жилье, волгоград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Волгоград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде локализовали пожар в четырехэтажном доме
МЧС: пожар в четырехэтажном доме в Волгограде локализовали на 760 "квадратов"