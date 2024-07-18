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В Волгограде загорелась крыша четырехэтажного жилого дома
В Волгограде загорелась крыша четырехэтажного жилого дома - РИА Новости, 18.07.2024
В Волгограде загорелась крыша четырехэтажного жилого дома
Крыша четырехэтажного дома горит на площади 250 квадратных метров в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:04
2024-07-18T10:04
2024-07-18T10:10
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 18 июл – РИА Новости. Крыша четырехэтажного дома горит на площади 250 квадратных метров в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале. "В Волгограде тушат пожар в жилом доме. На улице Борьбы горит кровля четырехэтажного дома на 250 квадратных метрах", - говорится в сообщении МЧС. Отмечается, что спасатели эвакуировали 35 жильцов, пострадавших нет.
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происшествия, жилье, волгоград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Волгоград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде загорелась крыша четырехэтажного жилого дома
МЧС: крыша четырехэтажного дома горит на площади 250 квадратов в Волгограде