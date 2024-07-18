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В России появились новые валютные вклады, которые выгоднее долларовых - РИА Новости, 18.07.2024
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02:17 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/vklady-1960379070.html
В России появились новые валютные вклады, которые выгоднее долларовых
В России появились новые валютные вклады, которые выгоднее долларовых - РИА Новости, 18.07.2024
В России появились новые валютные вклады, которые выгоднее долларовых
На смену вкладам в долларах и евро пришли вклады в юанях, условия по которым весьма привлекательны, рассказала агентству "Прайм" директор по работе с клиентами... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T02:17
2024-07-18T02:17
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. На смену вкладам в долларах и евро пришли вклады в юанях, условия по которым весьма привлекательны, рассказала агентству "Прайм" директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова.По ее словам, российские банки повышают ставки по всей линейке вкладов и депозитов, и юаневые – не исключение. "Основной ориентир для них - это ключевая ставка Банка России, которая сейчас достигает 16% годовых. Есть вероятность, что на заседании 26 июля показатель будет повышен до 18% годовых", - пояснила она.Средняя доходность по юаневым депозитам – 5-6% годовых, и она продолжит расти вслед за ставкой Банка России и необходимостью банков привлекать активы в юанях. По данным на первый квартал, они испытывали проблемы с ликвидностью в китайской валюте и делают выгодные предложения.Правда, интересны они в основном премиальным клиентам, у которых большой запас юаней – чем выше размер вклада, тем выгоднее ставка, заключила Гондусова.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В России появились новые валютные вклады, которые выгоднее долларовых

Аналитик Гондусова назвала привлекательными условия по вкладам в юанях

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанк
Банк - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. На смену вкладам в долларах и евро пришли вклады в юанях, условия по которым весьма привлекательны, рассказала агентству "Прайм" директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова.
По ее словам, российские банки повышают ставки по всей линейке вкладов и депозитов, и юаневые – не исключение. "Основной ориентир для них - это ключевая ставка Банка России, которая сейчас достигает 16% годовых. Есть вероятность, что на заседании 26 июля показатель будет повышен до 18% годовых", - пояснила она.
Средняя доходность по юаневым депозитам – 5-6% годовых, и она продолжит расти вслед за ставкой Банка России и необходимостью банков привлекать активы в юанях. По данным на первый квартал, они испытывали проблемы с ликвидностью в китайской валюте и делают выгодные предложения.
Правда, интересны они в основном премиальным клиентам, у которых большой запас юаней – чем выше размер вклада, тем выгоднее ставка, заключила Гондусова.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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