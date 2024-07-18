https://ria.ru/20240718/vilfand-1960387545.html

Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется "классическая" июльская погода

Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется "классическая" июльская погода - РИА Новости, 18.07.2024

Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется "классическая" июльская погода

"Классическая" июльская погода вернется в Москву 21 июля, температуры днем опустятся до 21-26 градусов, ночью – до 13-18, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T03:34

2024-07-18T03:34

2024-07-18T03:52

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. "Классическая" июльская погода вернется в Москву 21 июля, температуры днем опустятся до 21-26 градусов, ночью – до 13-18, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, 19 и 20 июля погода в Москве еще будет на 2-3 градуса выше климатической нормы. "В воскресенье, понедельник и вторник возвращается типичная, я бы сказал "классическая" июльская московская погода, потому что до сих пор она была то ростовская, то краснодарская, а в начале месяца – даже волгоградская и астраханская. Это значит, что теперь ночные температуры – 13-18, дневные – 21-26", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20240702/pogoda-1956973670.html

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москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество