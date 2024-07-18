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Эксперт раскрыл, зачем ЕС добивается проведения досрочных выборов в Венгрии - РИА Новости, 18.07.2024
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23:26 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/vengriya-1960596533.html
Эксперт раскрыл, зачем ЕС добивается проведения досрочных выборов в Венгрии
Эксперт раскрыл, зачем ЕС добивается проведения досрочных выборов в Венгрии - РИА Новости, 18.07.2024
Эксперт раскрыл, зачем ЕС добивается проведения досрочных выборов в Венгрии
Евросоюз добивается проведения в Венгрии досрочных выборов и пытается "скинуть" с должности премьер-министра страны Виктора Орбана, но никаких "майданов" в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T23:26
2024-07-18T23:26
венгрия
сша
украина
марк рютте
виктор орбан
шарль мишель
нато
евросоюз
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз добивается проведения в Венгрии досрочных выборов и пытается "скинуть" с должности премьер-министра страны Виктора Орбана, но никаких "майданов" в стране ЕС не будет, заявил РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. Орбан в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля заявил, что Евросоюз до сих пор лишь копировал провоенную политику США по Украине, есть шанс начать новую независимую главу и способствовать началу переговоров. "Евросоюз пытается сделать так, чтобы в Венгрии прошли досрочные выборы и Орбана скинуть. Никаких "майданов" в стране Евросоюза, естественно, не будет. Там совершенно другие технологии применяются. Никакой крови, никаких погромов. Но он это пытается сделать", - сказал Трухачев. Он добавил, что пока у ЕС не получается добиться своей цели, Венгрии будут пытаться "палки в колеса вставлять", например, лишат финансирования по линии ЕС, наложат штрафы, не будут приезжать в Будапешт, "найдут ещё что-нибудь, чтобы сделать Орбана более покладистым". Комментируя заявление Орбана о том, что Евросоюз до сих пор лишь копировал провоенную политику США по Украине, но сейчас есть шанс начать новую независимую главу, Трухачев отметил, что это было одним из главных пунктов председательства Венгрии в ЕС, который Орбан обозначил еще до начала этого председательства. "Это заявление идёт в копилку Орбана, который пытается взять на себя роль главного миротворца внутри Евросоюза. И, главным образом, оно нацелено как на венгерских избирателей, так и вообще на европейских избирателей. Всё-таки теперь он уже руководитель общеевропейской партии. И он пытается утвердиться в этом статусе. Поэтому вот за этими словами сейчас я вижу только риторический приём. И не более того", - подчеркнул эксперт. Кроме того, по его словам, американцы также работают над тем, чтобы сместить Орбана, а главным действующим лицом в этих попытках будет давний главный оппонент венгерского премьера, будущий генсек НАТО Марк Рютте. "Американцы тоже работают над тем, чтобы Орбана свалить. Здесь работают совместно. Наверное, больше даже здесь работают не США, а будущий генсек НАТО, Рютте... Я думаю, что он здесь будет мотором того, чтобы ослаблять Орбана... Но поскольку США в ЕС не входят, финансирования Венгрию они лишить не могут. Поэтому здесь всё-таки решающее слово за европейцами и за Рютте, как негласным самым влиятельным политиком Европы. Пусть он будет сидеть в НАТО, но его влияние на Евросоюз будет огромным", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20240718/siyyarto-1960395127.html
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венгрия, сша, украина, марк рютте, виктор орбан, шарль мишель, нато, евросоюз, российский государственный гуманитарный университет, визит орбана в россию, в мире
Венгрия, США, Украина, Марк Рютте, Виктор Орбан, Шарль Мишель, НАТО, Евросоюз, Российский государственный гуманитарный университет, Визит Орбана в Россию, В мире
Эксперт раскрыл, зачем ЕС добивается проведения досрочных выборов в Венгрии

Эксперт: ЕС добивается досрочных выборов в Венгрии и пытается скинуть Орбана

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз добивается проведения в Венгрии досрочных выборов и пытается "скинуть" с должности премьер-министра страны Виктора Орбана, но никаких "майданов" в стране ЕС не будет, заявил РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.
Орбан в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля заявил, что Евросоюз до сих пор лишь копировал провоенную политику США по Украине, есть шанс начать новую независимую главу и способствовать началу переговоров.
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"Евросоюз пытается сделать так, чтобы в Венгрии прошли досрочные выборы и Орбана скинуть. Никаких "майданов" в стране Евросоюза, естественно, не будет. Там совершенно другие технологии применяются. Никакой крови, никаких погромов. Но он это пытается сделать", - сказал Трухачев.
Он добавил, что пока у ЕС не получается добиться своей цели, Венгрии будут пытаться "палки в колеса вставлять", например, лишат финансирования по линии ЕС, наложат штрафы, не будут приезжать в Будапешт, "найдут ещё что-нибудь, чтобы сделать Орбана более покладистым".
Комментируя заявление Орбана о том, что Евросоюз до сих пор лишь копировал провоенную политику США по Украине, но сейчас есть шанс начать новую независимую главу, Трухачев отметил, что это было одним из главных пунктов председательства Венгрии в ЕС, который Орбан обозначил еще до начала этого председательства.
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"Это заявление идёт в копилку Орбана, который пытается взять на себя роль главного миротворца внутри Евросоюза. И, главным образом, оно нацелено как на венгерских избирателей, так и вообще на европейских избирателей. Всё-таки теперь он уже руководитель общеевропейской партии. И он пытается утвердиться в этом статусе. Поэтому вот за этими словами сейчас я вижу только риторический приём. И не более того", - подчеркнул эксперт.
Кроме того, по его словам, американцы также работают над тем, чтобы сместить Орбана, а главным действующим лицом в этих попытках будет давний главный оппонент венгерского премьера, будущий генсек НАТО Марк Рютте.
"Американцы тоже работают над тем, чтобы Орбана свалить. Здесь работают совместно. Наверное, больше даже здесь работают не США, а будущий генсек НАТО, Рютте... Я думаю, что он здесь будет мотором того, чтобы ослаблять Орбана... Но поскольку США в ЕС не входят, финансирования Венгрию они лишить не могут. Поэтому здесь всё-таки решающее слово за европейцами и за Рютте, как негласным самым влиятельным политиком Европы. Пусть он будет сидеть в НАТО, но его влияние на Евросоюз будет огромным", - заключил эксперт.
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