Под Киевом женщина подожгла себя из-за отказа в отсрочке мужу
"Страна": под Киевом женщина подожгла себя из-за отказа в отсрочке мужу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Женщина подожгла себя у здания суда в поселке Ракитное Киевской области из-за отказа одобрить отсрочку от мобилизации ее мужу, сообщает украинское издание "Страна".
"Женщина подожгла себя под судом в Ракитном Киевской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
По данным "Страны", женщина с мужем хотели через суд получить отсрочку от мобилизации, но получили отказ. Отмечается, что пострадавшую доставили в одну из киевских больниц, площадь ожогов составляет 80% тела.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.