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Главком НАТО в Европе назвал последствия продолжения конфликта на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:58 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960588809.html
Главком НАТО в Европе назвал последствия продолжения конфликта на Украине
Главком НАТО в Европе назвал последствия продолжения конфликта на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
Главком НАТО в Европе назвал последствия продолжения конфликта на Украине
Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи полагает, что, чем больше затягивается по времени конфликт на... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T21:58
2024-07-18T21:58
специальная военная операция на украине
украина
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи полагает, что, чем больше затягивается по времени конфликт на Украине, тем более он непредсказуем. "Войны в принципе плохо предсказуемы, но если они продолжительны, то предсказать что-либо еще сложнее", - сказал Каволи, выступая на форуме безопасности в городе Аспен в США. По его словам, один из главных уроков украинского конфликта заключается в том, что в подобных конфликтах "надо стремиться одерживать быструю победу", если конфликт затягивается, то он "чреват самыми неожиданными поворотами". Каволи добавил, что основными факторами в украинском конфликте, помимо наличия оружия и боеприпасов, являются достаточное число военнослужащих, а также их подготовка и формирование боеспособных подразделений. По его словам, от Запада зависит вопрос снабжения украинской армии оружием, подготовка военнослужащих, но не вопросы мобилизации. "А это стало очень серьезным вызовом для Украины в последние шесть месяцев", - сказал американский генерал. Он приветствовал снижение возраста для мобилизации на Украине, а также указал на усилия западных стран по подготовке украинских военных. Каволи также указал, что для захвата инициативы необходимо создавать боеспособные подразделения и использовать открывающиеся в связи с этим возможности. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html
https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, сша, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Главком НАТО в Европе назвал последствия продолжения конфликта на Украине

Каволи: чем дольше длится конфликт на Украине, тем более непредсказуем результат

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи полагает, что, чем больше затягивается по времени конфликт на Украине, тем более он непредсказуем.
"Войны в принципе плохо предсказуемы, но если они продолжительны, то предсказать что-либо еще сложнее", - сказал Каволи, выступая на форуме безопасности в городе Аспен в США.
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По его словам, один из главных уроков украинского конфликта заключается в том, что в подобных конфликтах "надо стремиться одерживать быструю победу", если конфликт затягивается, то он "чреват самыми неожиданными поворотами".
Каволи добавил, что основными факторами в украинском конфликте, помимо наличия оружия и боеприпасов, являются достаточное число военнослужащих, а также их подготовка и формирование боеспособных подразделений.
По его словам, от Запада зависит вопрос снабжения украинской армии оружием, подготовка военнослужащих, но не вопросы мобилизации. "А это стало очень серьезным вызовом для Украины в последние шесть месяцев", - сказал американский генерал. Он приветствовал снижение возраста для мобилизации на Украине, а также указал на усилия западных стран по подготовке украинских военных.
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Каволи также указал, что для захвата инициативы необходимо создавать боеспособные подразделения и использовать открывающиеся в связи с этим возможности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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