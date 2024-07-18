https://ria.ru/20240718/ukraina-1960588809.html
Главком НАТО в Европе назвал последствия продолжения конфликта на Украине
Главком НАТО в Европе назвал последствия продолжения конфликта на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
Главком НАТО в Европе назвал последствия продолжения конфликта на Украине
Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи полагает, что, чем больше затягивается по времени конфликт на... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T21:58
2024-07-18T21:58
2024-07-18T21:58
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи полагает, что, чем больше затягивается по времени конфликт на Украине, тем более он непредсказуем. "Войны в принципе плохо предсказуемы, но если они продолжительны, то предсказать что-либо еще сложнее", - сказал Каволи, выступая на форуме безопасности в городе Аспен в США. По его словам, один из главных уроков украинского конфликта заключается в том, что в подобных конфликтах "надо стремиться одерживать быструю победу", если конфликт затягивается, то он "чреват самыми неожиданными поворотами". Каволи добавил, что основными факторами в украинском конфликте, помимо наличия оружия и боеприпасов, являются достаточное число военнослужащих, а также их подготовка и формирование боеспособных подразделений. По его словам, от Запада зависит вопрос снабжения украинской армии оружием, подготовка военнослужащих, но не вопросы мобилизации. "А это стало очень серьезным вызовом для Украины в последние шесть месяцев", - сказал американский генерал. Он приветствовал снижение возраста для мобилизации на Украине, а также указал на усилия западных стран по подготовке украинских военных. Каволи также указал, что для захвата инициативы необходимо создавать боеспособные подразделения и использовать открывающиеся в связи с этим возможности. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html
https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html
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украина, россия, сша, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Главком НАТО в Европе назвал последствия продолжения конфликта на Украине
Каволи: чем дольше длится конфликт на Украине, тем более непредсказуем результат
БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи полагает, что, чем больше затягивается по времени конфликт на Украине, тем более он непредсказуем.
"Войны в принципе плохо предсказуемы, но если они продолжительны, то предсказать что-либо еще сложнее", - сказал Каволи, выступая на форуме безопасности в городе Аспен в США
.
По его словам, один из главных уроков украинского конфликта заключается в том, что в подобных конфликтах "надо стремиться одерживать быструю победу", если конфликт затягивается, то он "чреват самыми неожиданными поворотами".
Каволи добавил, что основными факторами в украинском конфликте, помимо наличия оружия и боеприпасов, являются достаточное число военнослужащих, а также их подготовка и формирование боеспособных подразделений.
По его словам, от Запада зависит вопрос снабжения украинской армии оружием, подготовка военнослужащих, но не вопросы мобилизации. "А это стало очень серьезным вызовом для Украины в последние шесть месяцев", - сказал американский генерал. Он приветствовал снижение возраста для мобилизации на Украине, а также указал на усилия западных стран по подготовке украинских военных.
Каволи также указал, что для захвата инициативы необходимо создавать боеспособные подразделения и использовать открывающиеся в связи с этим возможности.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.