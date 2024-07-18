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"Они будут в ярости". Спрогнозировано новое наступление ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960584921.html
"Они будут в ярости". Спрогнозировано новое наступление ВСУ
"Они будут в ярости". Спрогнозировано новое наступление ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
"Они будут в ярости". Спрогнозировано новое наступление ВСУ
Если украинские войска начнут новое наступление, то это может только улучшить позиции российской армии, предположил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T21:10
2024-07-18T21:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
андрей белоусов
правый сектор
москва
украина
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Если украинские войска начнут новое наступление, то это может только улучшить позиции российской армии, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Если будет еще одно катастрофическое украинское наступление, русские выйдут из него чувствуя себя еще более победоносными, чем сейчас. Кто будет отрицать, что они могут продвинутся еще дальше и быстрее, чем ожидают сами украинцы, и что они будут менее заинтересованы вести переговоры с украинцами, чем сейчас", — отметил он.По мнению эксперта, при таком сценарии нельзя исключать, что Москва ужесточит свою позицию для последующих мирных переговоров."Какова будет реакция внутри Украины, если произойдет еще одно наступление, и оно закончится катастрофой, а затем Киев начнет переговоры, что скажут такие люди, как бригада "Азов*", "Правый сектор**"? Мне кажется, они будут в ярости", — резюмировал Меркурис.В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.* Запрещенная в России террористическая организация.** Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.
https://ria.ru/20240718/spetsoperatsiya-1960582046.html
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в мире, россия, андрей белоусов, правый сектор, москва, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Андрей Белоусов, Правый сектор, Москва, Украина
"Они будут в ярости". Спрогнозировано новое наступление ВСУ

Меркурис: новое украинское наступление может еще больше улучшить позиции России

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Если украинские войска начнут новое наступление, то это может только улучшить позиции российской армии, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Если будет еще одно катастрофическое украинское наступление, русские выйдут из него чувствуя себя еще более победоносными, чем сейчас. Кто будет отрицать, что они могут продвинутся еще дальше и быстрее, чем ожидают сами украинцы, и что они будут менее заинтересованы вести переговоры с украинцами, чем сейчас", — отметил он.
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По мнению эксперта, при таком сценарии нельзя исключать, что Москва ужесточит свою позицию для последующих мирных переговоров.
"Какова будет реакция внутри Украины, если произойдет еще одно наступление, и оно закончится катастрофой, а затем Киев начнет переговоры, что скажут такие люди, как бригада "Азов*", "Правый сектор**"? Мне кажется, они будут в ярости", — резюмировал Меркурис.
В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
** Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАндрей БелоусовПравый секторМоскваУкраина
 
 
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