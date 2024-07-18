https://ria.ru/20240718/ukraina-1960584921.html

"Они будут в ярости". Спрогнозировано новое наступление ВСУ

"Они будут в ярости". Спрогнозировано новое наступление ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024

"Они будут в ярости". Спрогнозировано новое наступление ВСУ

Если украинские войска начнут новое наступление, то это может только улучшить позиции российской армии, предположил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T21:10

2024-07-18T21:10

2024-07-18T21:10

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Если украинские войска начнут новое наступление, то это может только улучшить позиции российской армии, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Если будет еще одно катастрофическое украинское наступление, русские выйдут из него чувствуя себя еще более победоносными, чем сейчас. Кто будет отрицать, что они могут продвинутся еще дальше и быстрее, чем ожидают сами украинцы, и что они будут менее заинтересованы вести переговоры с украинцами, чем сейчас", — отметил он.По мнению эксперта, при таком сценарии нельзя исключать, что Москва ужесточит свою позицию для последующих мирных переговоров."Какова будет реакция внутри Украины, если произойдет еще одно наступление, и оно закончится катастрофой, а затем Киев начнет переговоры, что скажут такие люди, как бригада "Азов*", "Правый сектор**"? Мне кажется, они будут в ярости", — резюмировал Меркурис.В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.* Запрещенная в России террористическая организация.** Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

https://ria.ru/20240718/spetsoperatsiya-1960582046.html

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