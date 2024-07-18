https://ria.ru/20240718/ukraina-1960568064.html

Украинский генерал неожиданно высказался о ВСУ

Украинский генерал неожиданно высказался о ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024

Украинский генерал неожиданно высказался о ВСУ

заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka Online. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T19:00

2024-07-18T19:00

2024-07-18T19:45

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

игорь романенко

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку солдат на некоторых направлениях даже для оборонительных действий, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka Online."На фронте подразделения укомплектованы на треть на отдельных направлениях, тяжело, скажем, на таких участках. <…> Рассчитывать на серьезные не то чтобы наступательные действия, а и на оборонительные не приходится", — отметил он.По словам генерала, мобилизация проводится не настолько решительно, чтобы удовлетворить все нынешние потребности.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" документа будет считаться дата, когда в нем был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов Рады вызвало негодование.

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960537723.html

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960497462.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, игорь романенко