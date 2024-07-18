https://ria.ru/20240718/ukraina-1960568064.html
Украинский генерал неожиданно высказался о ВСУ
Украинский генерал неожиданно высказался о ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
Украинский генерал неожиданно высказался о ВСУ
заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka Online. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:00
2024-07-18T19:00
2024-07-18T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
игорь романенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959767514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d6a3d5faccfdc976083de9e4813ecd7.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку солдат на некоторых направлениях даже для оборонительных действий, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka Online."На фронте подразделения укомплектованы на треть на отдельных направлениях, тяжело, скажем, на таких участках. <…> Рассчитывать на серьезные не то чтобы наступательные действия, а и на оборонительные не приходится", — отметил он.По словам генерала, мобилизация проводится не настолько решительно, чтобы удовлетворить все нынешние потребности.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" документа будет считаться дата, когда в нем был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов Рады вызвало негодование.
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960537723.html
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960497462.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959767514_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4c3fa2fbfce2791e10177183704847ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, игорь романенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Игорь Романенко
Украинский генерал неожиданно высказался о ВСУ
Генерал ВСУ Романенко: военных не хватает даже для обороны на некоторых участках
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку солдат на некоторых направлениях даже для оборонительных действий, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
"На фронте подразделения укомплектованы на треть на отдельных направлениях, тяжело, скажем, на таких участках. <…> Рассчитывать на серьезные не то чтобы наступательные действия, а и на оборонительные не приходится", — отметил он.
По словам генерала, мобилизация проводится не настолько решительно, чтобы удовлетворить все нынешние потребности.
Закон об усилении мобилизации на Украине
вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" документа будет считаться дата, когда в нем был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов Рады вызвало негодование.