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Украинский генерал неожиданно высказался о ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:00 18.07.2024 (обновлено: 19:45 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960568064.html
Украинский генерал неожиданно высказался о ВСУ
Украинский генерал неожиданно высказался о ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
Украинский генерал неожиданно высказался о ВСУ
заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka Online. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:00
2024-07-18T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
игорь романенко
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку солдат на некоторых направлениях даже для оборонительных действий, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka Online."На фронте подразделения укомплектованы на треть на отдельных направлениях, тяжело, скажем, на таких участках. &lt;…&gt; Рассчитывать на серьезные не то чтобы наступательные действия, а и на оборонительные не приходится", — отметил он.По словам генерала, мобилизация проводится не настолько решительно, чтобы удовлетворить все нынешние потребности.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" документа будет считаться дата, когда в нем был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов Рады вызвало негодование.
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960537723.html
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960497462.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, игорь романенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Игорь Романенко
Украинский генерал неожиданно высказался о ВСУ

Генерал ВСУ Романенко: военных не хватает даже для обороны на некоторых участках

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку солдат на некоторых направлениях даже для оборонительных действий, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
"На фронте подразделения укомплектованы на треть на отдельных направлениях, тяжело, скажем, на таких участках. <…> Рассчитывать на серьезные не то чтобы наступательные действия, а и на оборонительные не приходится", — отметил он.
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По словам генерала, мобилизация проводится не настолько решительно, чтобы удовлетворить все нынешние потребности.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" документа будет считаться дата, когда в нем был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов Рады вызвало негодование.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныИгорь Романенко
 
 
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