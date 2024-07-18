"Готовьтесь". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский
Соскин: Зеленский довел страну до полного обвала
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский довел страну до критического состояния, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
"Полный обвал уже, все уже, то есть они (Зеленский и его партия. — Прим. ред) уже использовали все возможные формы ограбления и удержания своей власти. Денег уже никаких нет, и Запад уже не дает. <…> Ситуация ухудшается на глазах", — отметил он.
По словам эксперта, бюджет Украины опустошен, а девальвация уже не спасает. Соскин полагает, что властям не удастся собрать дополнительные деньги с населения.
"Работать же уже невозможно, света нет, плюс началась засуха, значит не будет сельхоз продукции. <…> Все идет к полному развалу. Ну, так что готовьтесь", — резюмировал он.
В марте газета Financial Times писала со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за продолжающейся мобилизации, так как на зарплату, обучение и оборудование призывников потребуются существенные средства.
По словам украинского депутата Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США киевскому режиму придется обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.