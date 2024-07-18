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"Готовьтесь". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:02 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960537723.html
"Готовьтесь". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский
"Готовьтесь". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский - РИА Новости, 18.07.2024
"Готовьтесь". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский
заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:02
2024-07-18T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
олег соскин
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский довел страну до критического состояния, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Полный обвал уже, все уже, то есть они (Зеленский и его партия. — Прим. ред) уже использовали все возможные формы ограбления и удержания своей власти. Денег уже никаких нет, и Запад уже не дает. &lt;…&gt; Ситуация ухудшается на глазах", — отметил он.По словам эксперта, бюджет Украины опустошен, а девальвация уже не спасает. Соскин полагает, что властям не удастся собрать дополнительные деньги с населения."Работать же уже невозможно, света нет, плюс началась засуха, значит не будет сельхоз продукции. &lt;…&gt; Все идет к полному развалу. Ну, так что готовьтесь", — резюмировал он.В марте газета Financial Times писала со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за продолжающейся мобилизации, так как на зарплату, обучение и оборудование призывников потребуются существенные средства.По словам украинского депутата Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США киевскому режиму придется обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960497462.html
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в мире, украина, киев, сша, олег соскин, владимир зеленский, верховная рада украины, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, G7
"Готовьтесь". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский

Соскин: Зеленский довел страну до полного обвала

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский довел страну до критического состояния, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
"Полный обвал уже, все уже, то есть они (Зеленский и его партия. — Прим. ред) уже использовали все возможные формы ограбления и удержания своей власти. Денег уже никаких нет, и Запад уже не дает. <…> Ситуация ухудшается на глазах", — отметил он.
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По словам эксперта, бюджет Украины опустошен, а девальвация уже не спасает. Соскин полагает, что властям не удастся собрать дополнительные деньги с населения.
"Работать же уже невозможно, света нет, плюс началась засуха, значит не будет сельхоз продукции. <…> Все идет к полному развалу. Ну, так что готовьтесь", — резюмировал он.
В марте газета Financial Times писала со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за продолжающейся мобилизации, так как на зарплату, обучение и оборудование призывников потребуются существенные средства.
По словам украинского депутата Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США киевскому режиму придется обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАОлег СоскинВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныG7
 
 
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