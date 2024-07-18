https://ria.ru/20240718/ukraina-1960537723.html

"Готовьтесь". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский

"Готовьтесь". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский - РИА Новости, 18.07.2024

"Готовьтесь". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский

заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:02

2024-07-18T17:02

2024-07-18T17:02

специальная военная операция на украине

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олег соскин

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский довел страну до критического состояния, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Полный обвал уже, все уже, то есть они (Зеленский и его партия. — Прим. ред) уже использовали все возможные формы ограбления и удержания своей власти. Денег уже никаких нет, и Запад уже не дает. <…> Ситуация ухудшается на глазах", — отметил он.По словам эксперта, бюджет Украины опустошен, а девальвация уже не спасает. Соскин полагает, что властям не удастся собрать дополнительные деньги с населения."Работать же уже невозможно, света нет, плюс началась засуха, значит не будет сельхоз продукции. <…> Все идет к полному развалу. Ну, так что готовьтесь", — резюмировал он.В марте газета Financial Times писала со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за продолжающейся мобилизации, так как на зарплату, обучение и оборудование призывников потребуются существенные средства.По словам украинского депутата Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США киевскому режиму придется обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960497462.html

https://ria.ru/20240718/oshibka-1960306131.html

украина

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в мире, украина, киев, сша, олег соскин, владимир зеленский, верховная рада украины, g7