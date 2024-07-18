https://ria.ru/20240718/ukraina-1960497462.html

"Сырский признал". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине

"Сырский признал". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 18.07.2024

"Сырский признал". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский понимает неизбежность поражения своей страны, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:31

2024-07-18T15:31

2024-07-18T16:32

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский понимает неизбежность поражения своей страны, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Утверждается, что главком ВСУ генерал Сырский признал, что боевые действия проиграны, что Украина проиграла, что они не могут одержать победу над Россией и какой-то так называемый мир, который некоторые даже называют капитуляцией, неизбежен", — отметил он.По словам эксперта, на Украине происходят довольно серьезные события. Он добавил, что становится заметно, как земля уходит из-под ног Владимира Зеленского.Меркурис также обращает внимание, что внутри восточноевропейской страны растет критика в адрес главнокомандующего из-за его позиции. Речь идет в том числе и о разговорах о его возможном снятии с должности, резюмировал аналитик.В конце мая главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. В начале июня он заявлял о трудной ситуации на Кураховском, Купянском, Харьковском и Красноармейском направлениях.В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.

https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html

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