https://ria.ru/20240718/ukraina-1960497462.html
"Сырский признал". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине
"Сырский признал". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
"Сырский признал". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский понимает неизбежность поражения своей страны, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:31
2024-07-18T15:31
2024-07-18T16:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
часов яр
александр сырский
андрей белоусов
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875139723_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb168a6bb30addee07cbee1b6dd10117.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский понимает неизбежность поражения своей страны, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Утверждается, что главком ВСУ генерал Сырский признал, что боевые действия проиграны, что Украина проиграла, что они не могут одержать победу над Россией и какой-то так называемый мир, который некоторые даже называют капитуляцией, неизбежен", — отметил он.По словам эксперта, на Украине происходят довольно серьезные события. Он добавил, что становится заметно, как земля уходит из-под ног Владимира Зеленского.Меркурис также обращает внимание, что внутри восточноевропейской страны растет критика в адрес главнокомандующего из-за его позиции. Речь идет в том числе и о разговорах о его возможном снятии с должности, резюмировал аналитик.В конце мая главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. В начале июня он заявлял о трудной ситуации на Кураховском, Купянском, Харьковском и Красноармейском направлениях.В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html
https://ria.ru/20240718/oshibka-1960306131.html
украина
россия
часов яр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875139723_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47ddb32f163a836dce49d60b30bc3fdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, часов яр, александр сырский, андрей белоусов, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Часов Яр, Александр Сырский, Андрей Белоусов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Сырский признал". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Меркурис: Сырский понимает неизбежность капитуляции Украины