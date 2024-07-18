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"Сырский признал". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 18.07.2024 (обновлено: 16:32 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960497462.html
"Сырский признал". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине
"Сырский признал". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
"Сырский признал". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский понимает неизбежность поражения своей страны, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:31
2024-07-18T16:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
часов яр
александр сырский
андрей белоусов
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский понимает неизбежность поражения своей страны, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Утверждается, что главком ВСУ генерал Сырский признал, что боевые действия проиграны, что Украина проиграла, что они не могут одержать победу над Россией и какой-то так называемый мир, который некоторые даже называют капитуляцией, неизбежен", — отметил он.По словам эксперта, на Украине происходят довольно серьезные события. Он добавил, что становится заметно, как земля уходит из-под ног Владимира Зеленского.Меркурис также обращает внимание, что внутри восточноевропейской страны растет критика в адрес главнокомандующего из-за его позиции. Речь идет в том числе и о разговорах о его возможном снятии с должности, резюмировал аналитик.В конце мая главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. В начале июня он заявлял о трудной ситуации на Кураховском, Купянском, Харьковском и Красноармейском направлениях.В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html
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в мире, украина, россия, часов яр, александр сырский, андрей белоусов, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Часов Яр, Александр Сырский, Андрей Белоусов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Сырский признал". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине

Меркурис: Сырский понимает неизбежность капитуляции Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaГлавком ВСУ Александр Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Главком ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский понимает неизбежность поражения своей страны, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Утверждается, что главком ВСУ генерал Сырский признал, что боевые действия проиграны, что Украина проиграла, что они не могут одержать победу над Россией и какой-то так называемый мир, который некоторые даже называют капитуляцией, неизбежен", — отметил он.
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По словам эксперта, на Украине происходят довольно серьезные события. Он добавил, что становится заметно, как земля уходит из-под ног Владимира Зеленского.
Меркурис также обращает внимание, что внутри восточноевропейской страны растет критика в адрес главнокомандующего из-за его позиции. Речь идет в том числе и о разговорах о его возможном снятии с должности, резюмировал аналитик.
В конце мая главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. В начале июня он заявлял о трудной ситуации на Кураховском, Купянском, Харьковском и Красноармейском направлениях.
В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЧасов ЯрАлександр СырскийАндрей БелоусовВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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