https://ria.ru/20240718/ukraina-1960493971.html

В США сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине

В США сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 18.07.2024

В США сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине

Многочисленные обещания Запада относительно присоединения к Североатлантическому альянсу вселяют в руководство Украины неоправданные ожидания, пишет Politico... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:18

2024-07-18T15:18

2024-07-18T15:44

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Многочисленные обещания Запада относительно присоединения к Североатлантическому альянсу вселяют в руководство Украины неоправданные ожидания, пишет Politico. "Проще говоря, обещания Запада - это пустая болтовня, и членство Украины в НАТО, похоже, на данный момент не обсуждается", — говорится в публикации.В статье отмечается, что ложные обещания порождают ложные надежды, которые лишь мотивируют Украину продолжать следовать своей провальной стратегии по возвращению всех утраченных территорий и избегать переговоров с Москвой. Издание пишет, что лучшим вариантом для Украины будет занять оборонительную стратегию, одновременно инициируя переговоры о перемирии. Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов после саммита альянса заявил РИА Новости, что НАТО продолжит использовать Украину как расходный материал в геополитическом противостоянии с Россией. При этом, по его словам, здравомыслящие силы в Европе понимают, чем чревато дальнейшее вовлечение НАТО в украинский конфликт, а тем более заигрывание с вопросом членства Киева в альянсе.

https://ria.ru/20240718/rossiya-1960448297.html

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