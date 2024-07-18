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В США сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 18.07.2024 (обновлено: 15:44 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960493971.html
В США сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине
В США сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
В США сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине
Многочисленные обещания Запада относительно присоединения к Североатлантическому альянсу вселяют в руководство Украины неоправданные ожидания, пишет Politico... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:18
2024-07-18T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Многочисленные обещания Запада относительно присоединения к Североатлантическому альянсу вселяют в руководство Украины неоправданные ожидания, пишет Politico. "Проще говоря, обещания Запада - это пустая болтовня, и членство Украины в НАТО, похоже, на данный момент не обсуждается", — говорится в публикации.В статье отмечается, что ложные обещания порождают ложные надежды, которые лишь мотивируют Украину продолжать следовать своей провальной стратегии по возвращению всех утраченных территорий и избегать переговоров с Москвой. Издание пишет, что лучшим вариантом для Украины будет занять оборонительную стратегию, одновременно инициируя переговоры о перемирии. Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов после саммита альянса заявил РИА Новости, что НАТО продолжит использовать Украину как расходный материал в геополитическом противостоянии с Россией. При этом, по его словам, здравомыслящие силы в Европе понимают, чем чревато дальнейшее вовлечение НАТО в украинский конфликт, а тем более заигрывание с вопросом членства Киева в альянсе.
https://ria.ru/20240718/rossiya-1960448297.html
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960416759.html
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в мире, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО
В США сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине

Politico: обещания Запада вселяют в руководство Украины неоправданные ожидания

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Многочисленные обещания Запада относительно присоединения к Североатлантическому альянсу вселяют в руководство Украины неоправданные ожидания, пишет Politico.

"Проще говоря, обещания Запада - это пустая болтовня, и членство Украины в НАТО, похоже, на данный момент не обсуждается", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что ложные обещания порождают ложные надежды, которые лишь мотивируют Украину продолжать следовать своей провальной стратегии по возвращению всех утраченных территорий и избегать переговоров с Москвой.

Издание пишет, что лучшим вариантом для Украины будет занять оборонительную стратегию, одновременно инициируя переговоры о перемирии.

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов после саммита альянса заявил РИА Новости, что НАТО продолжит использовать Украину как расходный материал в геополитическом противостоянии с Россией. При этом, по его словам, здравомыслящие силы в Европе понимают, чем чревато дальнейшее вовлечение НАТО в украинский конфликт, а тем более заигрывание с вопросом членства Киева в альянсе.
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