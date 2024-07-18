В США сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине
Politico: обещания Запада вселяют в руководство Украины неоправданные ожидания
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Многочисленные обещания Запада относительно присоединения к Североатлантическому альянсу вселяют в руководство Украины неоправданные ожидания, пишет Politico.
"Проще говоря, обещания Запада - это пустая болтовня, и членство Украины в НАТО, похоже, на данный момент не обсуждается", — говорится в публикации.
"Проще говоря, обещания Запада - это пустая болтовня, и членство Украины в НАТО, похоже, на данный момент не обсуждается", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что ложные обещания порождают ложные надежды, которые лишь мотивируют Украину продолжать следовать своей провальной стратегии по возвращению всех утраченных территорий и избегать переговоров с Москвой.
Издание пишет, что лучшим вариантом для Украины будет занять оборонительную стратегию, одновременно инициируя переговоры о перемирии.
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов после саммита альянса заявил РИА Новости, что НАТО продолжит использовать Украину как расходный материал в геополитическом противостоянии с Россией. При этом, по его словам, здравомыслящие силы в Европе понимают, чем чревато дальнейшее вовлечение НАТО в украинский конфликт, а тем более заигрывание с вопросом членства Киева в альянсе.
Издание пишет, что лучшим вариантом для Украины будет занять оборонительную стратегию, одновременно инициируя переговоры о перемирии.
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов после саммита альянса заявил РИА Новости, что НАТО продолжит использовать Украину как расходный материал в геополитическом противостоянии с Россией. При этом, по его словам, здравомыслящие силы в Европе понимают, чем чревато дальнейшее вовлечение НАТО в украинский конфликт, а тем более заигрывание с вопросом членства Киева в альянсе.