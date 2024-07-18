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"За Урожайное". В Раде унизили Зеленского одной фразой - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 18.07.2024 (обновлено: 13:54 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960468454.html
"За Урожайное". В Раде унизили Зеленского одной фразой
"За Урожайное". В Раде унизили Зеленского одной фразой - РИА Новости, 18.07.2024
"За Урожайное". В Раде унизили Зеленского одной фразой
Депутат Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале унизила Владимира Зеленского подписью к фотографии его встречи с послом Украины в Лондоне Валерием Залужным... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:51
2024-07-18T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале унизила Владимира Зеленского подписью к фотографии его встречи с послом Украины в Лондоне Валерием Залужным. "Ну, за Урожайное", — написала она.Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости на этой неделе, что освобождение Урожайного на Времевском направлении запорожской линии фронта имеет важное тактическое значение, так как станет новым плацдармом для продвижения российских войск.Безуглая неоднократно критиковала командование ВСУ за ситуацию на фронте. В частности, украинские СМИ обращали внимание на то, что на фоне череды ее резких заявлений в адрес Залужного, последнего сняли с должности главкома. Однако после назначения Александра Сырского она не прекратила нападок на военное руководство. По ее словам, после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.
https://ria.ru/20240718/rossiya-1960448297.html
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
"За Урожайное". В Раде унизили Зеленского одной фразой

Депутат Рады Безуглая унизила Зеленского подписью к его встрече с Залужным

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале унизила Владимира Зеленского подписью к фотографии его встречи с послом Украины в Лондоне Валерием Залужным.

"Ну, за Урожайное", — написала она.
© @marybezuhlaПубликация Марьяны Безуглой в соцсети
Публикация Марьяны Безуглой в соцсети - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© @marybezuhla
Публикация Марьяны Безуглой в соцсети
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости на этой неделе, что освобождение Урожайного на Времевском направлении запорожской линии фронта имеет важное тактическое значение, так как станет новым плацдармом для продвижения российских войск.

Безуглая неоднократно критиковала командование ВСУ за ситуацию на фронте. В частности, украинские СМИ обращали внимание на то, что на фоне череды ее резких заявлений в адрес Залужного, последнего сняли с должности главкома. Однако после назначения Александра Сырского она не прекратила нападок на военное руководство. По ее словам, после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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