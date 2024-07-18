https://ria.ru/20240718/ukraina-1960468454.html

"За Урожайное". В Раде унизили Зеленского одной фразой

"За Урожайное". В Раде унизили Зеленского одной фразой - РИА Новости, 18.07.2024

"За Урожайное". В Раде унизили Зеленского одной фразой

Депутат Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале унизила Владимира Зеленского подписью к фотографии его встречи с послом Украины в Лондоне Валерием Залужным... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:51

2024-07-18T13:51

2024-07-18T13:54

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служба безопасности украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале унизила Владимира Зеленского подписью к фотографии его встречи с послом Украины в Лондоне Валерием Залужным. "Ну, за Урожайное", — написала она.Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости на этой неделе, что освобождение Урожайного на Времевском направлении запорожской линии фронта имеет важное тактическое значение, так как станет новым плацдармом для продвижения российских войск.Безуглая неоднократно критиковала командование ВСУ за ситуацию на фронте. В частности, украинские СМИ обращали внимание на то, что на фоне череды ее резких заявлений в адрес Залужного, последнего сняли с должности главкома. Однако после назначения Александра Сырского она не прекратила нападок на военное руководство. По ее словам, после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.

https://ria.ru/20240718/rossiya-1960448297.html

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, служба безопасности украины, вооруженные силы украины