https://ria.ru/20240718/ukraina-1960416759.html

Во Франции увидели тревожную деталь в заявлении Зеленского о России

Во Франции увидели тревожную деталь в заявлении Зеленского о России - РИА Новости, 18.07.2024

Во Франции увидели тревожную деталь в заявлении Зеленского о России

Владимир Зеленский сделал заявление о приглашении России на второй "мирный саммит" из-за проблем у Киева, заявил в интервью La Dépêche бывший посол Франции в... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T10:24

2024-07-18T10:24

2024-07-18T14:14

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский сделал заявление о приглашении России на второй "мирный саммит" из-за проблем у Киева, заявил в интервью La Dépêche бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти. "Но Украина была вынуждена умерить свои амбиции: те, кто был настроен пророссийски, например китайцы и бразильцы, не приехали (на саммит в Швейцарии - Прим.ред). А те, кто выступал за Украину, приняли только полностью согласованные темы для заключительного коммюнике: ядерная безопасность, свободное перемещение зерновых и обмен заключенными", — сказал он.Жан де Глиниасти добавил, что саммит в Швейцарии не стал большим дипломатическим успехом, и швейцарские организаторы сами заявили, что на следующую встречу нужно будет пригласить Россию. Кроме того, Зеленского хочет действовать быстро, потому что как чумы боится победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, считает он. Жан де Глиниасти отметил, что ВСУ испытывают проблемы на фронте и находятся в плохом положении. Ранее Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором мирном саммите по Украине. По его словам, для этого к ноябрю планируется разработать "некий план" на встречах в разных государствах, сообщила газета "Страна.ua".Москва неоднократно предлагала урегулировать конфликт мирным путем. Так, президент России Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО— Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны. Зеленский отверг предложение, назвав его "ультиматумом".

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960402307.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, дональд трамп