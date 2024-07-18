https://ria.ru/20240718/ukraina-1960402307.html

"Катастрофический сценарий". Стало известно, на что НАТО готова на Украине

"Катастрофический сценарий". Стало известно, на что НАТО готова на Украине - РИА Новости, 18.07.2024

"Катастрофический сценарий". Стало известно, на что НАТО готова на Украине

На Украине могут появиться регулярные войска НАТО, пишет The Guardian. "По мере развития событий, даже несмотря на то, что эта ужасная ситуация зашла в тупик,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T09:10

2024-07-18T09:10

2024-07-18T11:15

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На Украине могут появиться регулярные войска НАТО, пишет The Guardian. "По мере развития событий, даже несмотря на то, что эта ужасная ситуация зашла в тупик, оборонные магнаты Запада слетаются на нее, словно мотыльки на огонь. Орудующие на Украине силы спецназа НАТО могут превратиться в регулярные, по аналогии с катастрофическим афганским сценарием", — говорится в публикации. В статье отмечается, что британские политики переходят черту, требуя полной победы над Россией. При этом они знают, что это маловероятно, а Зеленский с радостью эти заявления поддерживает.Издание напоминает, что конфликт на Украине продолжается лишь потому, что НАТО предложила профинансировать военные усилия Зеленского, пишет Guardian. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960416759.html

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