"Катастрофический сценарий". Стало известно, на что НАТО готова на Украине
Guardian: на Украине могут появиться регулярные войска НАТО
© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На Украине могут появиться регулярные войска НАТО, пишет The Guardian.
"По мере развития событий, даже несмотря на то, что эта ужасная ситуация зашла в тупик, оборонные магнаты Запада слетаются на нее, словно мотыльки на огонь. Орудующие на Украине силы спецназа НАТО могут превратиться в регулярные, по аналогии с катастрофическим афганским сценарием", — говорится в публикации.
"По мере развития событий, даже несмотря на то, что эта ужасная ситуация зашла в тупик, оборонные магнаты Запада слетаются на нее, словно мотыльки на огонь. Орудующие на Украине силы спецназа НАТО могут превратиться в регулярные, по аналогии с катастрофическим афганским сценарием", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что британские политики переходят черту, требуя полной победы над Россией. При этом они знают, что это маловероятно, а Зеленский с радостью эти заявления поддерживает.
Издание напоминает, что конфликт на Украине продолжается лишь потому, что НАТО предложила профинансировать военные усилия Зеленского, пишет Guardian.
Издание напоминает, что конфликт на Украине продолжается лишь потому, что НАТО предложила профинансировать военные усилия Зеленского, пишет Guardian.
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