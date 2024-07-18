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"Катастрофический сценарий". Стало известно, на что НАТО готова на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:10 18.07.2024 (обновлено: 11:15 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960402307.html
"Катастрофический сценарий". Стало известно, на что НАТО готова на Украине
"Катастрофический сценарий". Стало известно, на что НАТО готова на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
"Катастрофический сценарий". Стало известно, на что НАТО готова на Украине
На Украине могут появиться регулярные войска НАТО, пишет The Guardian. "По мере развития событий, даже несмотря на то, что эта ужасная ситуация зашла в тупик,... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T09:10
2024-07-18T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На Украине могут появиться регулярные войска НАТО, пишет The Guardian. "По мере развития событий, даже несмотря на то, что эта ужасная ситуация зашла в тупик, оборонные магнаты Запада слетаются на нее, словно мотыльки на огонь. Орудующие на Украине силы спецназа НАТО могут превратиться в регулярные, по аналогии с катастрофическим афганским сценарием", — говорится в публикации. В статье отмечается, что британские политики переходят черту, требуя полной победы над Россией. При этом они знают, что это маловероятно, а Зеленский с радостью эти заявления поддерживает.Издание напоминает, что конфликт на Украине продолжается лишь потому, что НАТО предложила профинансировать военные усилия Зеленского, пишет Guardian. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960416759.html
https://ria.ru/20240718/oshibka-1960306131.html
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в мире, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО
"Катастрофический сценарий". Стало известно, на что НАТО готова на Украине

Guardian: на Украине могут появиться регулярные войска НАТО

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО
Военные вертолеты на авиабазе НАТО - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На Украине могут появиться регулярные войска НАТО, пишет The Guardian.

"По мере развития событий, даже несмотря на то, что эта ужасная ситуация зашла в тупик, оборонные магнаты Запада слетаются на нее, словно мотыльки на огонь. Орудующие на Украине силы спецназа НАТО могут превратиться в регулярные, по аналогии с катастрофическим афганским сценарием", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что британские политики переходят черту, требуя полной победы над Россией. При этом они знают, что это маловероятно, а Зеленский с радостью эти заявления поддерживает.

Издание напоминает, что конфликт на Украине продолжается лишь потому, что НАТО предложила профинансировать военные усилия Зеленского, пишет Guardian.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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