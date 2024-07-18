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"Последняя битва". На Западе выступили с громким призывом к Украине - РИА Новости, 18.07.2024
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03:16 18.07.2024 (обновлено: 09:04 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960386582.html
"Последняя битва". На Западе выступили с громким призывом к Украине
"Последняя битва". На Западе выступили с громким призывом к Украине - РИА Новости, 18.07.2024
"Последняя битва". На Западе выступили с громким призывом к Украине
Украина должна сдаться и приступить к мирным переговорам с Россией, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T03:16
2024-07-18T09:04
в мире
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украина должна сдаться и приступить к мирным переговорам с Россией, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."&lt;…&gt; Время сдаться и заключить мир. Зеленский на обещаниях Запада пошел ва-банк и проиграл все. Это последняя битва империи США и ее вассалов. Скоро все разрушится", — написал он.Дотком также напомнил о крупных потерях, которые понесли ВСУ за последнее время.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом там игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Как заявляли в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240718/rogov-1960384758.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, сша
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, США
"Последняя битва". На Западе выступили с громким призывом к Украине

Дотком призвал Украину сдаться и заключить мир с Россией

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украина должна сдаться и приступить к мирным переговорам с Россией, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
"<…> Время сдаться и заключить мир. Зеленский на обещаниях Запада пошел ва-банк и проиграл все. Это последняя битва империи США и ее вассалов. Скоро все разрушится", — написал он.
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Дотком также напомнил о крупных потерях, которые понесли ВСУ за последнее время.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом там игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Как заявляли в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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