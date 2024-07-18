https://ria.ru/20240718/ukraina-1960386582.html

"Последняя битва". На Западе выступили с громким призывом к Украине

"Последняя битва". На Западе выступили с громким призывом к Украине - РИА Новости, 18.07.2024

"Последняя битва". На Западе выступили с громким призывом к Украине

Украина должна сдаться и приступить к мирным переговорам с Россией, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T03:16

2024-07-18T03:16

2024-07-18T09:04

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украина должна сдаться и приступить к мирным переговорам с Россией, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."<…> Время сдаться и заключить мир. Зеленский на обещаниях Запада пошел ва-банк и проиграл все. Это последняя битва империи США и ее вассалов. Скоро все разрушится", — написал он.Дотком также напомнил о крупных потерях, которые понесли ВСУ за последнее время.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом там игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Как заявляли в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240718/rogov-1960384758.html

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960382864.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, сша