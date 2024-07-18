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"Прямо на улицах". Журналистка заявила о хаосе на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
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01:45 18.07.2024 (обновлено: 09:59 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960382864.html
"Прямо на улицах". Журналистка заявила о хаосе на Украине
"Прямо на улицах". Журналистка заявила о хаосе на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
"Прямо на улицах". Журналистка заявила о хаосе на Украине
Из-за плохого взаимодействия властей мобилизация на Украине происходит беспорядочно, заявила корреспондент Датского радио в стране Брита Квист Хансен. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T01:45
2024-07-18T09:59
в мире
украина
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Из-за плохого взаимодействия властей мобилизация на Украине происходит беспорядочно, заявила корреспондент Датского радио в стране Брита Квист Хансен."&lt;…&gt; Мобилизация на Украине проходит беспорядочно, говорит репортер Датского радио. Некоторые из украинских мужчин, с которыми ей удалось побеседовать, разочарованы разладом между органами власти, которые друг с другом почти не контактируют", — говорится в статье DR.После ужесточения законодательства ситуация может осложниться еще больше, отметила Хансен.“Отныне бездействие будет караться строже. Например, уклониста может вызвать полиция и в итоге его могут отправить в тюрьму”, — указала она.По ее словам, в стране "то и дело говорят о мужчинах, которые уже давно не выходят из дома", чтобы не попасть на "облаву" военкомов."Военные патрули вылавливают людей прямо на улицах, устраивая проверки перед супермаркетами или учебными центрами", — сообщила корреспондент.Несмотря на запуск электронного реестра воинского учета, где украинским гражданам необходимо зарегистрироваться или уточнить свои данные, лишь 36% потенциальных призывников обновили информацию о себе, добавила Хансен.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240717/ukraina-1960232823.html
https://ria.ru/20240717/ukraina-1960306909.html
https://ria.ru/20240717/uklonisty-1960232533.html
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в мире, украина
В мире, Украина
"Прямо на улицах". Журналистка заявила о хаосе на Украине

DR: мобилизация на Украине проходит беспорядочно из-за разлада внутри власти

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Из-за плохого взаимодействия властей мобилизация на Украине происходит беспорядочно, заявила корреспондент Датского радио в стране Брита Квист Хансен.
"<…> Мобилизация на Украине проходит беспорядочно, говорит репортер Датского радио. Некоторые из украинских мужчин, с которыми ей удалось побеседовать, разочарованы разладом между органами власти, которые друг с другом почти не контактируют", — говорится в статье DR.
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После ужесточения законодательства ситуация может осложниться еще больше, отметила Хансен.
“Отныне бездействие будет караться строже. Например, уклониста может вызвать полиция и в итоге его могут отправить в тюрьму”, — указала она.
По ее словам, в стране "то и дело говорят о мужчинах, которые уже давно не выходят из дома", чтобы не попасть на "облаву" военкомов.
"Военные патрули вылавливают людей прямо на улицах, устраивая проверки перед супермаркетами или учебными центрами", — сообщила корреспондент.
Несмотря на запуск электронного реестра воинского учета, где украинским гражданам необходимо зарегистрироваться или уточнить свои данные, лишь 36% потенциальных призывников обновили информацию о себе, добавила Хансен.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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