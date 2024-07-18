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ЦРУ оплатило строительство зданий ГУР Украины, сообщили в ЛИЭКС - РИА Новости, 18.07.2024
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03:07 18.07.2024 (обновлено: 03:35 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/tsru-1960386150.html
ЦРУ оплатило строительство зданий ГУР Украины, сообщили в ЛИЭКС
ЦРУ оплатило строительство зданий ГУР Украины, сообщили в ЛИЭКС - РИА Новости, 18.07.2024
ЦРУ оплатило строительство зданий ГУР Украины, сообщили в ЛИЭКС
ЦРУ оплатило строительство заданий ГУР Минобороны Украины в Киеве, говорится в статье лаборатории Интеллидженс Экспресс (ЛИЭКС). РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T03:07
2024-07-18T03:35
киев
россия
донецкая народная республика
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
министерство обороны украины
министерство обороны сша
в мире
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ЦРУ оплатило строительство заданий ГУР Минобороны Украины в Киеве, говорится в статье лаборатории Интеллидженс Экспресс (ЛИЭКС). ЛИЭКС создана с целью проведения анализа и систематизации открытой информации, относящейся к деятельности разведывательных служб разных стран мира, обобщения опыта, проблем, сильных и слабых сторон, просчетов на разных исторических этапах. За рубежом это направление исследований называется Intelligence studies. "ЦРУ даже оплатило строительство и оснащение в Киеве новых зданий для спецподразделений ГУР и департамента электронного шпионажа, что обошлось в десятки миллионов долларов. Официально такая щедрость объяснялась опасениями, что старые здания уязвимы для российской разведки", - говорится в публикации. Украинское ГУР, получив новое оборудование, стало способно перехватывать большие потоки информации, прежде всего в сетях сотовой связи ДНР и ЛНР. "При этом оно не имело собственных ресурсов для обработки большого количества перехваченных сообщений, поэтому они пересылались напрямую в Вашингтон для изучения специалистами ЦРУ и Агентства национальной безопасности Минобороны США", - отмечается в статье. По данным издания, уже в первые дни СВО оба новых здания ГУР в Киеве, построенных на деньги ЦРУ, были подвергнуты ударам российского высокоточного оружия. По американским данным, они получили повреждения, но не были выведены из строя. Удар был повторен 30 мая 2023 года, Минобороны РФ заявило тогда о ракетных ударах по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных специалистов готовились теракты на территории России. Позднее президент Владимир Путин уточнил, что была атакована именно штаб-квартира ГУР.
https://ria.ru/20240718/gur_ukrainy-1960381705.html
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киев, россия, донецкая народная республика, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны украины, министерство обороны сша, в мире
Киев, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны Украины, Министерство обороны США, В мире
ЦРУ оплатило строительство зданий ГУР Украины, сообщили в ЛИЭКС

ЛИЭКС: ЦРУ оплатило строительство зданий ГУР Минобороны Украины в Киеве

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ЦРУ оплатило строительство заданий ГУР Минобороны Украины в Киеве, говорится в статье лаборатории Интеллидженс Экспресс (ЛИЭКС).
ЛИЭКС создана с целью проведения анализа и систематизации открытой информации, относящейся к деятельности разведывательных служб разных стран мира, обобщения опыта, проблем, сильных и слабых сторон, просчетов на разных исторических этапах. За рубежом это направление исследований называется Intelligence studies.
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"ЦРУ даже оплатило строительство и оснащение в Киеве новых зданий для спецподразделений ГУР и департамента электронного шпионажа, что обошлось в десятки миллионов долларов. Официально такая щедрость объяснялась опасениями, что старые здания уязвимы для российской разведки", - говорится в публикации.
Украинское ГУР, получив новое оборудование, стало способно перехватывать большие потоки информации, прежде всего в сетях сотовой связи ДНР и ЛНР.
"При этом оно не имело собственных ресурсов для обработки большого количества перехваченных сообщений, поэтому они пересылались напрямую в Вашингтон для изучения специалистами ЦРУ и Агентства национальной безопасности Минобороны США", - отмечается в статье.
По данным издания, уже в первые дни СВО оба новых здания ГУР в Киеве, построенных на деньги ЦРУ, были подвергнуты ударам российского высокоточного оружия. По американским данным, они получили повреждения, но не были выведены из строя. Удар был повторен 30 мая 2023 года, Минобороны РФ заявило тогда о ракетных ударах по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных специалистов готовились теракты на территории России. Позднее президент Владимир Путин уточнил, что была атакована именно штаб-квартира ГУР.
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КиевРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны УкраиныМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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