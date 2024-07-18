https://ria.ru/20240718/trump-1960597763.html

Трамп изменил текст обращения к съезду после покушения

Трамп изменил текст обращения к съезду после покушения - РИА Новости, 18.07.2024

Трамп изменил текст обращения к съезду после покушения

Бывший президент США Дональд Трамп после покушения значительно изменил речь, с которой выступит перед съездом республиканцев, но это будет важное сообщение,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T23:46

2024-07-18T23:46

2024-07-18T23:46

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МИЛУОКИ (США), 19 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп после покушения значительно изменил речь, с которой выступит перед съездом республиканцев, но это будет важное сообщение, заявил его сын Дональд Трамп-младший. "Она будет отличаться от первоначального варианта, я работал с ним несколько часов, это было послание сильного Трампа. Теперь люди, которые работали над речью, говорят, что она будет совсем другой. Но это будет важное сообщение", - заявил Трамп-младший журналистам в кулуарах съезда республиканцев. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html

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