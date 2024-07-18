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Сын Трампа рассказал подробности о ранении отца - РИА Новости, 18.07.2024
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16:20 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/tramp-1960515074.html
Сын Трампа рассказал подробности о ранении отца
Сын Трампа рассказал подробности о ранении отца - РИА Новости, 18.07.2024
Сын Трампа рассказал подробности о ранении отца
Бывшему президенту США Дональду Трампу, раненному в результате покушения, не накладывали швов на ухо, под его повязкой просто "поверхностная рана", рассказал... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T16:20
2024-07-18T16:20
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу, раненному в результате покушения, не накладывали швов на ухо, под его повязкой просто "поверхностная рана", рассказал сын бывшего американского лидера Эрик Трамп в интервью телеканалу CBS. "Швов нет, но определенно есть поверхностная рана", - заявил сын экс-президента телеканалу. Эрик Трамп также отметил, что его отец назвал эту рану "самой сильной ушной болью, которую он когда-либо испытывал". Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240716/tramp-1960083460.html
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в мире, сша, пенсильвания, эрик трамп, дональд трамп, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Эрик Трамп, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Выборы президента США — 2024
Сын Трампа рассказал подробности о ранении отца

Сын Трампа: экс-президенту не накладывали швов на ухо, рана поверхностная

© AP Photo / Paul SancyaКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Paul Sancya
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу, раненному в результате покушения, не накладывали швов на ухо, под его повязкой просто "поверхностная рана", рассказал сын бывшего американского лидера Эрик Трамп в интервью телеканалу CBS.
"Швов нет, но определенно есть поверхностная рана", - заявил сын экс-президента телеканалу.
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Эрик Трамп также отметил, что его отец назвал эту рану "самой сильной ушной болью, которую он когда-либо испытывал".
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
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В миреСШАПенсильванияЭрик ТрампДональд ТрампПокушение на Дональда ТрампаВыборы президента США — 2024
 
 
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