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Пушков назвал идеальное время для Трампа набирать политические очки
Пушков назвал идеальное время для Трампа набирать политические очки - РИА Новости, 18.07.2024
Пушков назвал идеальное время для Трампа набирать политические очки
Заражение коронавирусом президента США Джо Байдена - идеальное время для кандидата в президенты Дональда Трампа набирать политические очки, заявил сенатор... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:57
2024-07-18T10:57
2024-07-18T10:57
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Заражение коронавирусом президента США Джо Байдена - идеальное время для кандидата в президенты Дональда Трампа набирать политические очки, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "Идеальное время для Трампа набирать очки. В глазах его фанатов он - герой, мученик, лидер, чудом - или волей Господа - избежавший покушения, и предназначенный свыше для руководства Америкой. Для его врагов он все больше выглядит как необоримая сила", - написал Пушков. Ранее Белый дом сообщил, что Байден заразился коронавирусом, у него проявились мягкие симптомы болезни. Отмечалось, что американский лидер вакцинирован. Также указывалось, что Байден намерен находиться на самоизоляции в резиденции в Делавэре, продолжая выполнять обязанности президента США.
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в мире, сша, америка, джо байден, дональд трамп, алексей пушков
В мире, США, Америка, Джо Байден, Дональд Трамп, Алексей Пушков
Пушков назвал идеальное время для Трампа набирать политические очки
Пушков назвал ковид Байдена идеальным временем для Трампа набирать очки