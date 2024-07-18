https://ria.ru/20240718/tramp-1960422316.html

Пушков назвал идеальное время для Трампа набирать политические очки

Пушков назвал идеальное время для Трампа набирать политические очки - РИА Новости, 18.07.2024

Пушков назвал идеальное время для Трампа набирать политические очки

Заражение коронавирусом президента США Джо Байдена - идеальное время для кандидата в президенты Дональда Трампа набирать политические очки, заявил сенатор... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T10:57

2024-07-18T10:57

2024-07-18T10:57

в мире

сша

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джо байден

дональд трамп

алексей пушков

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Заражение коронавирусом президента США Джо Байдена - идеальное время для кандидата в президенты Дональда Трампа набирать политические очки, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "Идеальное время для Трампа набирать очки. В глазах его фанатов он - герой, мученик, лидер, чудом - или волей Господа - избежавший покушения, и предназначенный свыше для руководства Америкой. Для его врагов он все больше выглядит как необоримая сила", - написал Пушков. Ранее Белый дом сообщил, что Байден заразился коронавирусом, у него проявились мягкие симптомы болезни. Отмечалось, что американский лидер вакцинирован. Также указывалось, что Байден намерен находиться на самоизоляции в резиденции в Делавэре, продолжая выполнять обязанности президента США.

https://ria.ru/20240718/pelos-1960404522.html

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в мире, сша, америка, джо байден, дональд трамп, алексей пушков