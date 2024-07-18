Рейтинг@Mail.ru
Пушков назвал идеальное время для Трампа набирать политические очки - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/tramp-1960422316.html
Пушков назвал идеальное время для Трампа набирать политические очки
Пушков назвал идеальное время для Трампа набирать политические очки - РИА Новости, 18.07.2024
Пушков назвал идеальное время для Трампа набирать политические очки
Заражение коронавирусом президента США Джо Байдена - идеальное время для кандидата в президенты Дональда Трампа набирать политические очки, заявил сенатор... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:57
2024-07-18T10:57
в мире
сша
америка
джо байден
дональд трамп
алексей пушков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960171042_0:0:2772:1559_1920x0_80_0_0_69337106d991b91081daa32b78a7fbda.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Заражение коронавирусом президента США Джо Байдена - идеальное время для кандидата в президенты Дональда Трампа набирать политические очки, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "Идеальное время для Трампа набирать очки. В глазах его фанатов он - герой, мученик, лидер, чудом - или волей Господа - избежавший покушения, и предназначенный свыше для руководства Америкой. Для его врагов он все больше выглядит как необоримая сила", - написал Пушков. Ранее Белый дом сообщил, что Байден заразился коронавирусом, у него проявились мягкие симптомы болезни. Отмечалось, что американский лидер вакцинирован. Также указывалось, что Байден намерен находиться на самоизоляции в резиденции в Делавэре, продолжая выполнять обязанности президента США.
https://ria.ru/20240718/pelos-1960404522.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960171042_149:0:2613:1848_1920x0_80_0_0_8486743c7df92386386114805a3a2690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, джо байден, дональд трамп, алексей пушков
В мире, США, Америка, Джо Байден, Дональд Трамп, Алексей Пушков
Пушков назвал идеальное время для Трампа набирать политические очки

Пушков назвал ковид Байдена идеальным временем для Трампа набирать очки

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Заражение коронавирусом президента США Джо Байдена - идеальное время для кандидата в президенты Дональда Трампа набирать политические очки, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«
"Идеальное время для Трампа набирать очки. В глазах его фанатов он - герой, мученик, лидер, чудом - или волей Господа - избежавший покушения, и предназначенный свыше для руководства Америкой. Для его врагов он все больше выглядит как необоримая сила", - написал Пушков.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден заразился коронавирусом, у него проявились мягкие симптомы болезни. Отмечалось, что американский лидер вакцинирован. Также указывалось, что Байден намерен находиться на самоизоляции в резиденции в Делавэре, продолжая выполнять обязанности президента США.
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Пелоси предрекла Байдену проигрыш на выборах, пишут СМИ
09:12
 
В миреСШААмерикаДжо БайденДональд ТрампАлексей Пушков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала