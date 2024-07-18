https://ria.ru/20240718/tramp-1960410730.html
Стрелявший в Трампа мужчина мог страдать депрессией, пишут СМИ
Стрелявший в Трампа мужчина мог страдать депрессией, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
Стрелявший в Трампа мужчина мог страдать депрессией, пишут СМИ
Данные с телефона и компьютера стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа во время митинга Мэтью Крукса показывают, что он мог страдать депрессией,... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T09:41
2024-07-18T09:41
2024-07-18T10:03
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Данные с телефона и компьютера стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа во время митинга Мэтью Крукса показывают, что он мог страдать депрессией, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Чиновники сообщили законодателям, что есть некоторые признаки того, что стрелок... возможно, боролся с депрессией", - пишет издание. По данным газеты, поисковые запросы Крукса также показали, что он искал в Интернете диагноз тяжелое депрессивное расстройство. Неназванные чиновники рассказали газете, что стрелявший в Трампа был в хороших отношениях с родителями, однако они не были слишком вовлечены в его жизнь. Как добавляет издание со ссылкой на агентов ФБР, согласно истории звонков и браузера, Крукс много интересовался влиятельными и известными людьми без какой-либо явной идеологической или партийной ориентации. За последние месяцы стрелявший также получил множество посылок с "опасными веществами", заключила газета. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в правоохранительных органах передавало, что ФБР все еще не смогло определить мотивы Крукса, совершившего покушение на Трампа, даже после обыска в его доме, взлома его телефона и опроса более 100 человек. Источник агентства сообщил, что в телефоне Крукса пока не удалось найти ни указаний на мотив его поступка, ни информации о сообщниках. Как сообщал телеканал ABC News, одноклассники Крукса описывали его как тихого человека без большого круга друзей и признаков "политического революционера". Трамп 13 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР
Стрелявший в Трампа мужчина мог страдать депрессией, пишут СМИ
NT: стрелявший в Трампа во время митинга Крукс мог страдать депрессией
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Данные с телефона и компьютера стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа во время митинга Мэтью Крукса показывают, что он мог страдать депрессией, сообщает газета New York Times
со ссылкой на источники.
«
"Чиновники сообщили законодателям, что есть некоторые признаки того, что стрелок... возможно, боролся с депрессией", - пишет издание.
По данным газеты, поисковые запросы Крукса также показали, что он искал в Интернете диагноз тяжелое депрессивное расстройство. Неназванные чиновники рассказали газете, что стрелявший в Трампа был в хороших отношениях с родителями, однако они не были слишком вовлечены в его жизнь.
Как добавляет издание со ссылкой на агентов ФБР, согласно истории звонков и браузера, Крукс много интересовался влиятельными и известными людьми без какой-либо явной идеологической или партийной ориентации.
За последние месяцы стрелявший также получил множество посылок с "опасными веществами", заключила газета.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в правоохранительных органах передавало, что ФБР все еще не смогло определить мотивы Крукса, совершившего покушение на Трампа, даже после обыска в его доме, взлома его телефона и опроса более 100 человек. Источник агентства сообщил, что в телефоне Крукса пока не удалось найти ни указаний на мотив его поступка, ни информации о сообщниках.
Как сообщал телеканал ABC News, одноклассники Крукса описывали его как тихого человека без большого круга друзей и признаков "политического революционера".
Трамп 13 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали.
Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.