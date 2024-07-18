https://ria.ru/20240718/tramp-1960408562.html

В машине мужчины, стрелявшего в Трампа, нашли бронежилет, сообщили СМИ

В машине мужчины, стрелявшего в Трампа, нашли бронежилет, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.07.2024

В машине мужчины, стрелявшего в Трампа, нашли бронежилет, сообщили СМИ

Американские следователи нашли бронежилет в машине Томаса Мэтью Крукса, стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа, и считают, что он мог... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T09:32

2024-07-18T09:32

2024-07-18T10:33

в мире

сша

пенсильвания

дональд трамп

фбр

покушение на дональда трампа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959499121_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ed6cebefd8a73be54f6f685caa5b913.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Американские следователи нашли бронежилет в машине Томаса Мэтью Крукса, стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа, и считают, что он мог намереваться умереть в ходе своего нападения, поскольку не надел этот бронежилет, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники. "Следователи нашли бронежилет в машине подозреваемого, однако неизвестно, почему он его не надел при нападении на бывшего президента. Некоторые следователи задаются вопросом, не намеревался ли он умереть в ходе нападения", - сообщает телеканал. Отмечается, что следователи также обнаружили в кармане Крукса дистанционный передатчик, который, возможно, предназначался для активации двух подозрительных устройств, найденных в его машине и у него дома. В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240718/tramp-1960407773.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959611624.html

сша

пенсильвания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа