В машине мужчины, стрелявшего в Трампа, нашли бронежилет, сообщили СМИ
ABC News: найден бронежилет в машине Крукса, он мог планировать умереть
© AP Photo / Evan VucciСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
© AP Photo / Evan Vucci
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Американские следователи нашли бронежилет в машине Томаса Мэтью Крукса, стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа, и считают, что он мог намереваться умереть в ходе своего нападения, поскольку не надел этот бронежилет, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
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"Следователи нашли бронежилет в машине подозреваемого, однако неизвестно, почему он его не надел при нападении на бывшего президента. Некоторые следователи задаются вопросом, не намеревался ли он умереть в ходе нападения", - сообщает телеканал.
Отмечается, что следователи также обнаружили в кармане Крукса дистанционный передатчик, который, возможно, предназначался для активации двух подозрительных устройств, найденных в его машине и у него дома.
В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.