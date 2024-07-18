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В машине мужчины, стрелявшего в Трампа, нашли бронежилет, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
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09:32 18.07.2024 (обновлено: 10:33 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/tramp-1960408562.html
В машине мужчины, стрелявшего в Трампа, нашли бронежилет, сообщили СМИ
В машине мужчины, стрелявшего в Трампа, нашли бронежилет, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
В машине мужчины, стрелявшего в Трампа, нашли бронежилет, сообщили СМИ
Американские следователи нашли бронежилет в машине Томаса Мэтью Крукса, стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа, и считают, что он мог... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T09:32
2024-07-18T10:33
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Американские следователи нашли бронежилет в машине Томаса Мэтью Крукса, стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа, и считают, что он мог намереваться умереть в ходе своего нападения, поскольку не надел этот бронежилет, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники. "Следователи нашли бронежилет в машине подозреваемого, однако неизвестно, почему он его не надел при нападении на бывшего президента. Некоторые следователи задаются вопросом, не намеревался ли он умереть в ходе нападения", - сообщает телеканал. Отмечается, что следователи также обнаружили в кармане Крукса дистанционный передатчик, который, возможно, предназначался для активации двух подозрительных устройств, найденных в его машине и у него дома. В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
В машине мужчины, стрелявшего в Трампа, нашли бронежилет, сообщили СМИ

ABC News: найден бронежилет в машине Крукса, он мог планировать умереть

© AP Photo / Evan VucciСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Американские следователи нашли бронежилет в машине Томаса Мэтью Крукса, стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа, и считают, что он мог намереваться умереть в ходе своего нападения, поскольку не надел этот бронежилет, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
«
"Следователи нашли бронежилет в машине подозреваемого, однако неизвестно, почему он его не надел при нападении на бывшего президента. Некоторые следователи задаются вопросом, не намеревался ли он умереть в ходе нападения", - сообщает телеканал.
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Отмечается, что следователи также обнаружили в кармане Крукса дистанционный передатчик, который, возможно, предназначался для активации двух подозрительных устройств, найденных в его машине и у него дома.
В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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