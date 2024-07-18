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Трамп посещает третий день съезда республиканцев - РИА Новости, 18.07.2024
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04:05 18.07.2024 (обновлено: 04:06 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/tramp-1960388377.html
Трамп посещает третий день съезда республиканцев
Трамп посещает третий день съезда республиканцев - РИА Новости, 18.07.2024
Трамп посещает третий день съезда республиканцев
Бывший президент США Дональд Трамп посещает третий день съезда Республиканской партии США. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T04:05
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МИЛУОКИ (США), 18 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп посещает третий день съезда Республиканской партии США. Как передает корреспондент РИА Новости, Трамп, как и в два предыдущих вечера, занял место на трибуне для почетных гостей. Экс-президента с повязкой на ухе гости и делегаты съезда неизменно встречают овациями. Нынешний день завершится выступлением кандидата от республиканцев на пост вице-президента Джей-Ди Вэнса. В четверг (в ночь на пятницу по Москве) на съезде свою программную речь произнесет сам Трамп. Это будет его первое выступление после произошедшего 13 июля покушения.
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москва, дональд трамп, в мире
Москва, Дональд Трамп, В мире
Трамп посещает третий день съезда республиканцев

Трамп посещает третий день съезда Республиканской партии США

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИЛУОКИ (США), 18 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп посещает третий день съезда Республиканской партии США.
Как передает корреспондент РИА Новости, Трамп, как и в два предыдущих вечера, занял место на трибуне для почетных гостей. Экс-президента с повязкой на ухе гости и делегаты съезда неизменно встречают овациями. Нынешний день завершится выступлением кандидата от республиканцев на пост вице-президента Джей-Ди Вэнса.
Джей Ди Вэнс подписывает свою книгу Элегия Хиллбилли - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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00:41
В четверг (в ночь на пятницу по Москве) на съезде свою программную речь произнесет сам Трамп. Это будет его первое выступление после произошедшего 13 июля покушения.
 
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