https://ria.ru/20240718/tramp-1960388377.html

Трамп посещает третий день съезда республиканцев

Трамп посещает третий день съезда республиканцев - РИА Новости, 18.07.2024

Трамп посещает третий день съезда республиканцев

Бывший президент США Дональд Трамп посещает третий день съезда Республиканской партии США. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T04:05

2024-07-18T04:05

2024-07-18T04:06

москва

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МИЛУОКИ (США), 18 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп посещает третий день съезда Республиканской партии США. Как передает корреспондент РИА Новости, Трамп, как и в два предыдущих вечера, занял место на трибуне для почетных гостей. Экс-президента с повязкой на ухе гости и делегаты съезда неизменно встречают овациями. Нынешний день завершится выступлением кандидата от республиканцев на пост вице-президента Джей-Ди Вэнса. В четверг (в ночь на пятницу по Москве) на съезде свою программную речь произнесет сам Трамп. Это будет его первое выступление после произошедшего 13 июля покушения.

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москва, дональд трамп, в мире