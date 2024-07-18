https://ria.ru/20240718/terakt-1960394324.html

В Донецке предотвратили теракт, подготовленный украинскими националистами

В Донецке предотвратили теракт, подготовленный украинскими националистами - РИА Новости, 18.07.2024

В Донецке предотвратили теракт, подготовленный украинскими националистами

В Донецке задержали россиянку, которая по заданию украинских националистов планировала устроить теракт в здании Петровского районного суда, сообщили журналистам РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T07:05

2024-07-18T07:05

2024-07-18T08:56

россия

донецк

донецкая народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. В Донецке задержали россиянку, которая по заданию украинских националистов планировала устроить теракт в здании Петровского районного суда, сообщили журналистам в управлении ФСБ по ДНР. "Задержанная с поличным гражданка России была подготовлена одним из украинских националистических формирований, признанных террористическим на территории Российской Федерации, по заданию которого планировала за денежное вознаграждение поджечь здание Петровского районного суда города Донецка", — рассказали в ведомстве.После этого женщина собиралась выехать на Украину и вступить в ряды террористической организации. Женщину задержали с поличным. На видео, опубликованном УФСБ, она призналась, что подготовила для теракта бутылки с "коктейлем Молотова", и показала место, где разливала горючую смесь.Против женщины возбудили уголовное дело о приготовлении к преступлению и покушении на преступление и о теракте.

https://ria.ru/20240711/fsb-1959059210.html

https://ria.ru/20240710/fsb-1958676350.html

россия

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание россиянки, готовившей теракт по заданию украинских националистов Теракт, подготовленный украинскими националистами, предотвратили в Донецке. Кадры с задержанной россиянкой публикует УФСБ по ДНР. 2024-07-18T07:05 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецк, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, происшествия