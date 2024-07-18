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В Донецке предотвратили теракт, подготовленный украинскими националистами - РИА Новости, 18.07.2024
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07:05 18.07.2024 (обновлено: 08:56 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/terakt-1960394324.html
В Донецке предотвратили теракт, подготовленный украинскими националистами
В Донецке предотвратили теракт, подготовленный украинскими националистами - РИА Новости, 18.07.2024
В Донецке предотвратили теракт, подготовленный украинскими националистами
В Донецке задержали россиянку, которая по заданию украинских националистов планировала устроить теракт в здании Петровского районного суда, сообщили журналистам РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T07:05
2024-07-18T08:56
россия
донецк
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. В Донецке задержали россиянку, которая по заданию украинских националистов планировала устроить теракт в здании Петровского районного суда, сообщили журналистам в управлении ФСБ по ДНР. &quot;Задержанная с поличным гражданка России была подготовлена одним из украинских националистических формирований, признанных террористическим на территории Российской Федерации, по заданию которого планировала за денежное вознаграждение поджечь здание Петровского районного суда города Донецка&quot;, — рассказали в ведомстве.После этого женщина собиралась выехать на Украину и вступить в ряды террористической организации. Женщину задержали с поличным. На видео, опубликованном УФСБ, она призналась, что подготовила для теракта бутылки с "коктейлем Молотова", и показала место, где разливала горючую смесь.Против женщины возбудили уголовное дело о приготовлении к преступлению и покушении на преступление и о теракте.
https://ria.ru/20240711/fsb-1959059210.html
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россия
донецк
донецкая народная республика
украина
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Задержание россиянки, готовившей теракт по заданию украинских националистов
Теракт, подготовленный украинскими националистами, предотвратили в Донецке. Кадры с задержанной россиянкой публикует УФСБ по ДНР.
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россия, донецк, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, происшествия
Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Происшествия
В Донецке предотвратили теракт, подготовленный украинскими националистами

ФСБ предотвратила подготовленный украинскими националистами теракт в Донецке

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. В Донецке задержали россиянку, которая по заданию украинских националистов планировала устроить теракт в здании Петровского районного суда, сообщили журналистам в управлении ФСБ по ДНР.
«

"Задержанная с поличным гражданка России была подготовлена одним из украинских националистических формирований, признанных террористическим на территории Российской Федерации, по заданию которого планировала за денежное вознаграждение поджечь здание Петровского районного суда города Донецка", — рассказали в ведомстве.

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После этого женщина собиралась выехать на Украину и вступить в ряды террористической организации.
Женщину задержали с поличным. На видео, опубликованном УФСБ, она призналась, что подготовила для теракта бутылки с "коктейлем Молотова", и показала место, где разливала горючую смесь.
Против женщины возбудили уголовное дело о приготовлении к преступлению и покушении на преступление и о теракте.
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РоссияДонецкДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаПроисшествия
 
 
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