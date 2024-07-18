https://ria.ru/20240718/tbank-1960566525.html

Т-Банк открыл сбор заявок на доступ к сервису борьбы с мошенниками

Т-Банк открыл сбор заявок на доступ к сервису борьбы с мошенниками - РИА Новости, 18.07.2024

Т-Банк открыл сбор заявок на доступ к сервису борьбы с мошенниками

Т-Банк (ранее банк "Тинькофф") открывает сбор заявок на доступ к "Фрод-рулетке" - сервису борьбы с мошенниками, в рамках которого звонки злоумышленников... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T18:53

2024-07-18T18:53

2024-07-18T18:54

технологии

т-банк (ао «тинькофф банк»)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942772677_0:247:3070:1974_1920x0_80_0_0_3886b19bbd011b2039eda47cf111e325.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Т-Банк (ранее банк "Тинькофф") открывает сбор заявок на доступ к "Фрод-рулетке" - сервису борьбы с мошенниками, в рамках которого звонки злоумышленников перенаправляются подготовленным россиянам или пранкерам, сообщает кредитная организация. Банк еще в апреле сообщал, что работает над новым проектом, позволяющим россиянам самим бороться с телефонными мошенниками. Его цель - помочь подготовиться к звонкам аферистов в обычной жизни. Сервис позволит пользователям общаться со злоумышленниками по телефону, при этом мошенники не будут знать, что попали в ловушку, думая, что общаются с жертвой. В начале июля Т-Банк открыл доступ по приглашениям к этому сервису. "Т-Банк открывает доступ к своему новому экспериментальному сервису, начиная сбор заявок — фрод-рулетке "Ловушка для мошенников". Это первый в мире сервис, где звонки телефонных мошенников перехватываются в режиме реального времени и переводятся на пользователей.. .Доступ к сервису будет открываться поэтапно по специальным приглашениям — в зависимости от нагрузки на фрод-рулетку и количества перехваченных звонков телефонных мошенников. Заявку на подключение к новому антимошенническому сервису Т-Банка можно оставить на сайте фрод-рулетка.рф", - говорится в сообщении банка в четверг. Приглашение можно будет найти в мобильном приложении банка. Человек, получивший доступ к сервису, сможет пригласить во "Фрод-рулетку" одного друга. Перед стартом участники смогут пройти подготовку: изучить самые популярные психологические приемы мошенников, тактические приемы, как удерживать их дольше, советы по безопасности, а также провести тестовый звонок с помощью учебного бота. Как рассказывали в банке в конце мая, "Фрод-рулетку" тестировали несколько десятков человек, у которых есть опыт общения с мошенниками и соответствующая психологическая и моральная подготовка, в том числе сотрудники службы безопасности банка. В среднем тестировщики разговаривали с мошенником по 20-25 минут, а иногда и более часа. Таким образом, про расчетам банка, за месяц можно вывести из строя полноценный колл-центр мошенников, который зарабатывает в среднем от 53 миллионов рублей в месяц.

https://ria.ru/20240718/moshenniki-1960559016.html

https://ria.ru/20240402/moshennik-1937241415.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, т-банк (ао «тинькофф банк»)