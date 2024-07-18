https://ria.ru/20240718/tatarstan-1960439001.html

Образовательный проект "Мамы в медиа" стартует в августе в Татарстане

Образовательный проект "Мамы в медиа" стартует в августе в Татарстане - РИА Новости, 18.07.2024

Образовательный проект "Мамы в медиа" стартует в августе в Татарстане

Федеральный образовательный проект "Мамы в медиа" стартует в Татарстане 12 августа в рамках Года семьи в России, сообщает Республиканское агентство по печати и... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:11

2024-07-18T12:11

2024-07-18T12:11

республика татарстан

женщины

работа

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КАЗАНЬ, 18 июл - РИА Новости. Федеральный образовательный проект "Мамы в медиа" стартует в Татарстане 12 августа в рамках Года семьи в России, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа". Онлайн- и офлайн-занятия, которые включены в образовательную программу, помогут участницам проекта получить новые или освежить имеющиеся знания по работе в социальных сетях и мессенджерах, работе с графическими и видеоредакторами, научат выстраивать коммуникацию с блогерами и другими представителями медиасообщества. "Проект ориентирован на женщин с детьми, имеющих образование или опыт работы в гуманитарной сфере, желающих реализовать свой профессиональный и творческий потенциал", - говорится в сообщении. После обучения женщины смогут пройти стажировку в органах власти. Также им окажут содействие при трудоустройстве в СМИ и пресс-службы республиканских и муниципальных органов власти. "Сегодня в Татарстане в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет находятся 40 тысяч женщин. За это время отрасль и профессия уходят вперед, женщина почти неизбежно что-то теряет в профессиональном плане. Проект, который мы презентуем сегодня, дает возможность вернуться в профессию уже с новыми знаниями, реализовать себя не только в материнстве, но и в трудовой деятельности", - сказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова. Обучение по программе "Мамы в медиа" стартует 12 августа. Подать заявку на участие можно по 7 августа включительно, для этого нужно заполнить форму на официальном сайте проекта. Проект "Мамы в медиа" разработан АНО "Диалог Регионы" совместно с министерством труда и социальной защиты России, правительством Татарстана и Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа". С 2019 года в России реализуется национальный проект "Демография". В рамках нацпроекта женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могут пройти профессиональную переподготовку и переобучение. Каждый второй участник нацпроекта "Демография" – это женщины, которые либо находятся в декретном отпуске, либо воспитывают ребенка до семи лет. Президент РФ Владимир Путин ранее объявил 2024 год Годом семьи в России.

https://ria.ru/20240607/minnikhanov-1951315024.html

https://ria.ru/20240622/aviatsentr-1954741667.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

женщины, работа