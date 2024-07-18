https://ria.ru/20240718/t-80-1960391532.html

Боец рассказал, как улучшают Т-80 для повышения выживаемости экипажа

Боец рассказал, как улучшают Т-80 для повышения выживаемости экипажа - РИА Новости, 18.07.2024

Боец рассказал, как улучшают Т-80 для повышения выживаемости экипажа

Основной российский танк Т-80, которые используют военные в зоне спецоперации, в полевых условиях оснащается дополнительными средствами защиты, за счет чего... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T05:51

2024-07-18T05:51

2024-07-18T05:52

специальная военная операция на украине

т-80

т-72 "урал"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848617520_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_34ccfec0078f6d33aea012d9762b97c5.jpg

ДОНЕЦК 18 июл - РИА Новости. Основной российский танк Т-80, которые используют военные в зоне спецоперации, в полевых условиях оснащается дополнительными средствами защиты, за счет чего существенно увеличивается выживаемость экипажа, рассказал РИА Новости механик-водитель 10-го отдельного танкового батальона "Южной" группировки войск с позывным "Батон". "Дополнительное оборудование для выживания экипажа у нас на танках стоит - защитные козырьки, так называемые мангалы, они работают от сбросов (с БПЛА). У нас установлены и противопожарные шары, которые взрываются при возгорании бронетехники", - рассказал "Батон". Танкист также пояснил, что в связи с тем, что противник для поражения бронетехники интенсивно использует БПЛА, в том числе и FPV-дроны, на танках дополнительно устанавливают средства РЭБ, которые дают помехи и дрон противника не достигает цели. Военнослужащий также отметил преимущества танка Т-80 по сравнению с другими, такими как Т-72, эти преимущества связаны с его высокой мощностью и маневренностью, что выгодно на поле боя и позволяет Т-80, хорошо маневрируя, уходить от артиллерии противника, меняя огневые позиции. На танке Т-80 установлен газотурбинный двигатель, позволяющий технике быстро набирать скорость. С учетом местности танк может разогнаться почти до 100 километров в час. "Преимущества Т-80 - (он) будет получше, поманевренней, по прохождению получше, по стрельбе, быстрее стреляет, быстрее перезарядка, снарядов больше в барабане. Основное преимущество танка в бою - быстрый, резкий, послушный", - добавил танкист. Основной задачей танков на данном этапе является поддержка пехоты и поражение живой силы противника, уничтожение окопов, блиндажей. "Мы находимся на донецком направлении, противник огрызается, но мы не сдаемся, идем вперед", - заключил он.

https://ria.ru/20240520/t-80bv-1947090422.html

https://ria.ru/20240206/t-80bvm-1925591363.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

т-80, т-72 "урал"