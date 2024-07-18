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Боец рассказал, как улучшают Т-80 для повышения выживаемости экипажа - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:51 18.07.2024 (обновлено: 05:52 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/t-80-1960391532.html
Боец рассказал, как улучшают Т-80 для повышения выживаемости экипажа
Боец рассказал, как улучшают Т-80 для повышения выживаемости экипажа - РИА Новости, 18.07.2024
Боец рассказал, как улучшают Т-80 для повышения выживаемости экипажа
Основной российский танк Т-80, которые используют военные в зоне спецоперации, в полевых условиях оснащается дополнительными средствами защиты, за счет чего... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T05:51
2024-07-18T05:52
специальная военная операция на украине
т-80
т-72 "урал"
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ДОНЕЦК 18 июл - РИА Новости. Основной российский танк Т-80, которые используют военные в зоне спецоперации, в полевых условиях оснащается дополнительными средствами защиты, за счет чего существенно увеличивается выживаемость экипажа, рассказал РИА Новости механик-водитель 10-го отдельного танкового батальона "Южной" группировки войск с позывным "Батон". "Дополнительное оборудование для выживания экипажа у нас на танках стоит - защитные козырьки, так называемые мангалы, они работают от сбросов (с БПЛА). У нас установлены и противопожарные шары, которые взрываются при возгорании бронетехники", - рассказал "Батон". Танкист также пояснил, что в связи с тем, что противник для поражения бронетехники интенсивно использует БПЛА, в том числе и FPV-дроны, на танках дополнительно устанавливают средства РЭБ, которые дают помехи и дрон противника не достигает цели. Военнослужащий также отметил преимущества танка Т-80 по сравнению с другими, такими как Т-72, эти преимущества связаны с его высокой мощностью и маневренностью, что выгодно на поле боя и позволяет Т-80, хорошо маневрируя, уходить от артиллерии противника, меняя огневые позиции. На танке Т-80 установлен газотурбинный двигатель, позволяющий технике быстро набирать скорость. С учетом местности танк может разогнаться почти до 100 километров в час. "Преимущества Т-80 - (он) будет получше, поманевренней, по прохождению получше, по стрельбе, быстрее стреляет, быстрее перезарядка, снарядов больше в барабане. Основное преимущество танка в бою - быстрый, резкий, послушный", - добавил танкист. Основной задачей танков на данном этапе является поддержка пехоты и поражение живой силы противника, уничтожение окопов, блиндажей. "Мы находимся на донецком направлении, противник огрызается, но мы не сдаемся, идем вперед", - заключил он.
https://ria.ru/20240520/t-80bv-1947090422.html
https://ria.ru/20240206/t-80bvm-1925591363.html
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т-80, т-72 "урал"
Специальная военная операция на Украине, Т-80, Т-72 "Урал"
Боец рассказал, как улучшают Т-80 для повышения выживаемости экипажа

Боец ВС России: Т-80 в полевых условиях улучшают для повышения живучести в бою

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЭкипаж танка Т-80 вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО
Экипаж танка Т-80 вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Экипаж танка Т-80 вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК 18 июл - РИА Новости. Основной российский танк Т-80, которые используют военные в зоне спецоперации, в полевых условиях оснащается дополнительными средствами защиты, за счет чего существенно увеличивается выживаемость экипажа, рассказал РИА Новости механик-водитель 10-го отдельного танкового батальона "Южной" группировки войск с позывным "Батон".
«
"Дополнительное оборудование для выживания экипажа у нас на танках стоит - защитные козырьки, так называемые мангалы, они работают от сбросов (с БПЛА). У нас установлены и противопожарные шары, которые взрываются при возгорании бронетехники", - рассказал "Батон".
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20 мая, 07:15
Танкист также пояснил, что в связи с тем, что противник для поражения бронетехники интенсивно использует БПЛА, в том числе и FPV-дроны, на танках дополнительно устанавливают средства РЭБ, которые дают помехи и дрон противника не достигает цели.
Военнослужащий также отметил преимущества танка Т-80 по сравнению с другими, такими как Т-72, эти преимущества связаны с его высокой мощностью и маневренностью, что выгодно на поле боя и позволяет Т-80, хорошо маневрируя, уходить от артиллерии противника, меняя огневые позиции. На танке Т-80 установлен газотурбинный двигатель, позволяющий технике быстро набирать скорость. С учетом местности танк может разогнаться почти до 100 километров в час.
"Преимущества Т-80 - (он) будет получше, поманевренней, по прохождению получше, по стрельбе, быстрее стреляет, быстрее перезарядка, снарядов больше в барабане. Основное преимущество танка в бою - быстрый, резкий, послушный", - добавил танкист.
Основной задачей танков на данном этапе является поддержка пехоты и поражение живой силы противника, уничтожение окопов, блиндажей. "Мы находимся на донецком направлении, противник огрызается, но мы не сдаемся, идем вперед", - заключил он.
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