https://ria.ru/20240718/svo-1960497641.html
Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения СВО
Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения СВО - РИА Новости, 18.07.2024
Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения СВО
Россия завершит спецоперацию к концу 2024 года, выразил свое мнение заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России,... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:32
2024-07-18T15:32
2024-07-18T15:36
безопасность
россия
апты алаудинов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b3120601b7a5c4dc552482317b38ce2.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия завершит спецоперацию к концу 2024 года, выразил свое мнение заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1"."Вопрос однозначный – я больше чем уверен, что бы ни происходило, что бы ни дали противнику, мы в этом году СВО завершим нашей победой", — сказал он.Алаудинов добавил, что российская армия, конечно, понесла потери, и назвал всех погибших героями. Но в то же время подчеркнул, что цифры Вооруженных сил России в разы меньше, чем у ВСУ.Командир "Ахмата" заключил, что военные будут выполнять свою работу так же, как и сегодня.
https://ria.ru/20240718/minoborony-1960460693.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed03933355e0dabab716218df4ff4b3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, апты алаудинов, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения СВО
Генерал Алаудинов спрогнозировал завершение СВО в 2024 году победой России
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Россия завершит спецоперацию к концу 2024 года, выразил свое мнение заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире
телеканала "Россия-1".
"Вопрос однозначный – я больше чем уверен, что бы ни происходило, что бы ни дали противнику, мы в этом году СВО завершим нашей победой", — сказал он.
Алаудинов добавил, что российская армия, конечно, понесла потери, и назвал всех погибших героями. Но в то же время подчеркнул, что цифры Вооруженных сил России в разы меньше, чем у ВСУ.
Командир "Ахмата" заключил, что военные будут выполнять свою работу так же, как и сегодня.