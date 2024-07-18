https://ria.ru/20240718/svo-1960497641.html

Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения СВО

Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения СВО - РИА Новости, 18.07.2024

Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения СВО

Россия завершит спецоперацию к концу 2024 года, выразил свое мнение заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:32

2024-07-18T15:32

2024-07-18T15:36

безопасность

россия

апты алаудинов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия завершит спецоперацию к концу 2024 года, выразил свое мнение заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1"."Вопрос однозначный – я больше чем уверен, что бы ни происходило, что бы ни дали противнику, мы в этом году СВО завершим нашей победой", — сказал он.Алаудинов добавил, что российская армия, конечно, понесла потери, и назвал всех погибших героями. Но в то же время подчеркнул, что цифры Вооруженных сил России в разы меньше, чем у ВСУ.Командир "Ахмата" заключил, что военные будут выполнять свою работу так же, как и сегодня.

https://ria.ru/20240718/minoborony-1960460693.html

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безопасность, россия, апты алаудинов, вооруженные силы украины