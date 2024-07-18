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Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения СВО - РИА Новости, 18.07.2024
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15:32 18.07.2024 (обновлено: 15:36 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/svo-1960497641.html
Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения СВО
Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения СВО - РИА Новости, 18.07.2024
Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения СВО
Россия завершит спецоперацию к концу 2024 года, выразил свое мнение заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России,... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:32
2024-07-18T15:36
безопасность
россия
апты алаудинов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия завершит спецоперацию к концу 2024 года, выразил свое мнение заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1"."Вопрос однозначный – я больше чем уверен, что бы ни происходило, что бы ни дали противнику, мы в этом году СВО завершим нашей победой", — сказал он.Алаудинов добавил, что российская армия, конечно, понесла потери, и назвал всех погибших героями. Но в то же время подчеркнул, что цифры Вооруженных сил России в разы меньше, чем у ВСУ.Командир "Ахмата" заключил, что военные будут выполнять свою работу так же, как и сегодня.
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безопасность, россия, апты алаудинов, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения СВО

Генерал Алаудинов спрогнозировал завершение СВО в 2024 году победой России

© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия завершит спецоперацию к концу 2024 года, выразил свое мнение заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".
"Вопрос однозначный – я больше чем уверен, что бы ни происходило, что бы ни дали противнику, мы в этом году СВО завершим нашей победой", — сказал он.
Алаудинов добавил, что российская армия, конечно, понесла потери, и назвал всех погибших героями. Но в то же время подчеркнул, что цифры Вооруженных сил России в разы меньше, чем у ВСУ.
Командир "Ахмата" заключил, что военные будут выполнять свою работу так же, как и сегодня.
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БезопасностьРоссияАпты АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
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