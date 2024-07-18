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Группировка "Восток" уничтожила британскую гаубицу FH-70 - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 18.07.2024 (обновлено: 14:09 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/svo-1960469932.html
Группировка "Восток" уничтожила британскую гаубицу FH-70
Группировка "Восток" уничтожила британскую гаубицу FH-70 - РИА Новости, 18.07.2024
Группировка "Восток" уничтожила британскую гаубицу FH-70
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:54
2024-07-18T14:09
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
угледар
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой народной республики. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155 мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240718/svo-1960470197.html
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россия, вооруженные силы украины, угледар, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Угледар, Донецкая Народная Республика, В мире
Группировка "Восток" уничтожила британскую гаубицу FH-70

МО: бойцы "Востока" уничтожили до 120 солдат ВСУ и британскую гаубицу FH-70

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой народной республики. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155 мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сообщении.
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