https://ria.ru/20240718/svo-1960469932.html

Группировка "Восток" уничтожила британскую гаубицу FH-70

Группировка "Восток" уничтожила британскую гаубицу FH-70 - РИА Новости, 18.07.2024

Группировка "Восток" уничтожила британскую гаубицу FH-70

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:54

2024-07-18T13:54

2024-07-18T14:09

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

угледар

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой народной республики. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155 мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240718/svo-1960470197.html

россия

угледар

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россия, вооруженные силы украины, угледар, донецкая народная республика, в мире