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СМИ: в Германии задержали мужчину, угрожавшего убить Тейлор Свифт - РИА Новости, 18.07.2024
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Шоубиз
 
19:06 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/svift-1960569316.html
СМИ: в Германии задержали мужчину, угрожавшего убить Тейлор Свифт
СМИ: в Германии задержали мужчину, угрожавшего убить Тейлор Свифт - РИА Новости, 18.07.2024
СМИ: в Германии задержали мужчину, угрожавшего убить Тейлор Свифт
Немецкие правоохранители задержали мужчину, угрожавшего в соцсетях американской певице Тейлор Свифт убийством, когда тот пытался пройти на ее концерт в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:06
2024-07-18T19:06
шоубиз
гельзенкирхен
тейлор свифт (певица)
германия
в мире
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Немецкие правоохранители задержали мужчину, угрожавшего в соцсетях американской певице Тейлор Свифт убийством, когда тот пытался пройти на ее концерт в Гельзенкирхене, сообщает газета Bild. "В то время как 62 тысячи фанатов праздновали появление своего кумира в Гельзенкирхене, полиция прибыла к переполненной Фельтнис-Арене... Полиция задержала сталкера Тейлор Свифт. Он угрожал звезде в интернете", - пишет издание. По данным газеты, речь идет о 34-летнем американце, который приехал на концерт Свифт в немецком Гельзенкирхене из штата Небраска. По информации правоохранителей, в социальных сетях он угрожал Свифт и ее молодому человеку Тревису Келсу убийством. Когда мужчина попытался зайти по билету на концерт поп-звезды, его задержали. Согласно постановлению суда, он будет содержаться под стражей до 20 июля включительно. Ранее журнал Spiegel сообщал о том, что Гельзенкирхен временно переименуют в честь Свифт, которая посетила его в рамках мирового турне Eras Tour. В апреле Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров Forbes. В начале февраля она завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за Midnights, а в декабре прошлого года она возглавила рейтинг "Человек года" по версии журнала Time. В декабре 2023 года концертный тур Eras Tour установил мировой рекорд, став самым кассовым в истории и собрав более 1 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240710/svift-1958754360.html
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гельзенкирхен, тейлор свифт (певица), германия, в мире
Шоубиз, Гельзенкирхен, Тейлор Свифт (певица), Германия, В мире
СМИ: в Германии задержали мужчину, угрожавшего убить Тейлор Свифт

Bild: полиция Германии задержали сталкера, угрожавшего убить Тейлор Свифт

© AP Photo / Natacha PisarenkoПевица Тейлор Свифт
Певица Тейлор Свифт - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Певица Тейлор Свифт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Немецкие правоохранители задержали мужчину, угрожавшего в соцсетях американской певице Тейлор Свифт убийством, когда тот пытался пройти на ее концерт в Гельзенкирхене, сообщает газета Bild.
"В то время как 62 тысячи фанатов праздновали появление своего кумира в Гельзенкирхене, полиция прибыла к переполненной Фельтнис-Арене... Полиция задержала сталкера Тейлор Свифт. Он угрожал звезде в интернете", - пишет издание.
Тейлор Свифт - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Концерт Тейлор Свифт вызвал небольшое землетрясение в Цюрихе
10 июля, 15:11
По данным газеты, речь идет о 34-летнем американце, который приехал на концерт Свифт в немецком Гельзенкирхене из штата Небраска. По информации правоохранителей, в социальных сетях он угрожал Свифт и ее молодому человеку Тревису Келсу убийством. Когда мужчина попытался зайти по билету на концерт поп-звезды, его задержали. Согласно постановлению суда, он будет содержаться под стражей до 20 июля включительно.
Ранее журнал Spiegel сообщал о том, что Гельзенкирхен временно переименуют в честь Свифт, которая посетила его в рамках мирового турне Eras Tour.
В апреле Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров Forbes. В начале февраля она завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за Midnights, а в декабре прошлого года она возглавила рейтинг "Человек года" по версии журнала Time. В декабре 2023 года концертный тур Eras Tour установил мировой рекорд, став самым кассовым в истории и собрав более 1 миллиарда долларов.
Певица Тейлор Свифт выступает на стадионе Монументаль в рамках своего концертного тура The Eras Tour в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Тейлор Свифт снова признана самым продаваемым музыкальным исполнителем
22 февраля, 11:24
 
ШоубизГельзенкирхенТейлор Свифт (певица)ГерманияВ мире
 
 
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