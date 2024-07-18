https://ria.ru/20240718/svift-1960569316.html

СМИ: в Германии задержали мужчину, угрожавшего убить Тейлор Свифт

СМИ: в Германии задержали мужчину, угрожавшего убить Тейлор Свифт - РИА Новости, 18.07.2024

СМИ: в Германии задержали мужчину, угрожавшего убить Тейлор Свифт

Немецкие правоохранители задержали мужчину, угрожавшего в соцсетях американской певице Тейлор Свифт убийством, когда тот пытался пройти на ее концерт в... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T19:06

2024-07-18T19:06

2024-07-18T19:06

шоубиз

гельзенкирхен

тейлор свифт (певица)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Немецкие правоохранители задержали мужчину, угрожавшего в соцсетях американской певице Тейлор Свифт убийством, когда тот пытался пройти на ее концерт в Гельзенкирхене, сообщает газета Bild. "В то время как 62 тысячи фанатов праздновали появление своего кумира в Гельзенкирхене, полиция прибыла к переполненной Фельтнис-Арене... Полиция задержала сталкера Тейлор Свифт. Он угрожал звезде в интернете", - пишет издание. По данным газеты, речь идет о 34-летнем американце, который приехал на концерт Свифт в немецком Гельзенкирхене из штата Небраска. По информации правоохранителей, в социальных сетях он угрожал Свифт и ее молодому человеку Тревису Келсу убийством. Когда мужчина попытался зайти по билету на концерт поп-звезды, его задержали. Согласно постановлению суда, он будет содержаться под стражей до 20 июля включительно. Ранее журнал Spiegel сообщал о том, что Гельзенкирхен временно переименуют в честь Свифт, которая посетила его в рамках мирового турне Eras Tour. В апреле Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров Forbes. В начале февраля она завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за Midnights, а в декабре прошлого года она возглавила рейтинг "Человек года" по версии журнала Time. В декабре 2023 года концертный тур Eras Tour установил мировой рекорд, став самым кассовым в истории и собрав более 1 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240710/svift-1958754360.html

https://ria.ru/20240222/svift-1928925685.html

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гельзенкирхен, тейлор свифт (певица), германия, в мире