https://ria.ru/20240718/sud-1960505585.html

Суд продлил арест главного связиста ВС генерала Шамарина

Суд продлил арест главного связиста ВС генерала Шамарина - РИА Новости, 18.07.2024

Суд продлил арест главного связиста ВС генерала Шамарина

Срок ареста начальнику главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину продлен до 21 октября, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:54

2024-07-18T15:54

2024-07-18T15:55

вооруженные силы рф

вадим шамарин

происшествия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Срок ареста начальнику главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину продлен до 21 октября, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда."Ходатайство следствия удовлетворить", - огласил решение судья Илья Романенков.Заседание проходило в закрытом режиме, уже по новой традиции военного суда решение об этом было принято до заседания.Как пояснил адвокат Игорь Дюкин, еще в мае Шамарин был отстранен от своей должности - но не уволен, выведен за штат.По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Все трое были арестованы в мае.

https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946046174.html

https://ria.ru/20240523/vzyatka-1947811660.html

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вооруженные силы рф, вадим шамарин, происшествия