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Суд продлил арест главного связиста ВС генерала Шамарина - РИА Новости, 18.07.2024
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15:54 18.07.2024 (обновлено: 15:55 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/sud-1960505585.html
Суд продлил арест главного связиста ВС генерала Шамарина
Суд продлил арест главного связиста ВС генерала Шамарина - РИА Новости, 18.07.2024
Суд продлил арест главного связиста ВС генерала Шамарина
Срок ареста начальнику главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину продлен до 21 октября, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:54
2024-07-18T15:55
вооруженные силы рф
вадим шамарин
происшествия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Срок ареста начальнику главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину продлен до 21 октября, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда."Ходатайство следствия удовлетворить", - огласил решение судья Илья Романенков.Заседание проходило в закрытом режиме, уже по новой традиции военного суда решение об этом было принято до заседания.Как пояснил адвокат Игорь Дюкин, еще в мае Шамарин был отстранен от своей должности - но не уволен, выведен за штат.По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Все трое были арестованы в мае.
https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946046174.html
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вооруженные силы рф, вадим шамарин, происшествия
Вооруженные силы РФ, Вадим Шамарин, Происшествия
Суд продлил арест главного связиста ВС генерала Шамарина

Суд продлил до октября арест генерала Шамарина, обвиняемого в получении взятки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Срок ареста начальнику главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину продлен до 21 октября, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.
«
"Ходатайство следствия удовлетворить", - огласил решение судья Илья Романенков.
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Арестованный кадровик Минобороны приобрел за четыре года участок и "Волгу"
15 мая, 07:11
Заседание проходило в закрытом режиме, уже по новой традиции военного суда решение об этом было принято до заседания.
Как пояснил адвокат Игорь Дюкин, еще в мае Шамарин был отстранен от своей должности - но не уволен, выведен за штат.
По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Все трое были арестованы в мае.
Марат Тамбиев - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Дело о крупнейшей взятке в истории современной России дошло до суда
23 мая, 09:42
 
Вооруженные силы РФВадим ШамаринПроисшествия
 
 
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